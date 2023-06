Si tus zapatos hablaran, ¿qué crees que dirían de ti?

El estilo es la forma de decir quién eres sin tener que hablar. La forma como nos vestimos, cada detalle que llevamos puesto, cómo hablamos, cómo nos relacionamos con otras personas nos describe y, en el caso de los zapatos, no es la excepción. Si hasta ahora no sabías porqué te inclinas por ciertos zapatos, Marisol Almonte, asesora de imagen y creadora del blog @liderandocontacones, te lo cuenta.

¡Por sus zapatos las conoceréis!

De manera consciente o inconsciente escoges tu calzado, es decir, no necesitas analizar mucho a la hora de escoger un estilo de zapatos, los amas o los odias. Hay mujeres que dicen que no soportan los tacones y que ¡jamás se montarían en unos zancos como esos!, prefieren un calzado más cómodo, aunque no luzcan estilizadas. Otras, en cambio, no pueden vivir sin ellos, es más hasta los idolatran.

Si utilizas este tipo de calzado de tacón cuadrado, cerrado, con hebillas delante tienes un estilo tradicional. Eres una persona pulcra, siempre preocupada por el buen comportamiento y el protocolo, responsable y constante, sientes la necesidad constante de controlarlo todo.

Te inclinas por un calzado cómodo, con algún detalle delante, flores, colores pastel, sin tacón. Sientes inclinación por los animales, los niños y las causas sociales, evitas los conflictos y, por lo regular, tienes facilidad para hacer amigos.

Stilettos súper altos, con detalles seductores. Eres el alma de la fiesta, allí donde llegas tienes la necesidad imperante de que te miren, ser el centro de la atención, destacarte en todos los sentidos, eres extremadamente exigente contigo misma y dedicas mucho tiempo a cuidar de tu cuerpo.

Para ti cambiarle el color original a tus zapatos no supone ningún problema, podrías usar un zapato de un color y el otro de otro sin el menor reparo. Eres una persona creativa y arriesgada, con frecuencia dejas a todos boquiabiertos por tu actitud curiosa, divertida, única y positiva frente a la vida.

Zapatos de colores oscuros, neutros, de la mejor calidad, no eres de comprar zapatos todos los meses, pero cuando lo haces te inclinas por el mejor. Eres una persona que cuidas siempre de tu imagen, logrando transmitir confianza, serenidad clase y cultura. Cuando vas a escoger un zapato, te vas por la calidad y la marca.

Si te sientes identificada con este tipo de zapatos tienes una personalidad original, enigmática y misteriosa, además de un amplio sentido de la moda; para que un calzado llene tus expectativas tiene que pasar por un filtro muy estricto.

Conservas los mismos Converse con los que ibas a la universidad y ya eres la directora de una empresa. A ti que nadie te hable de complicaciones, lo tuyo es comodidad, no te importa estar a la moda y mucho menos invertir en un calzado costoso. Te caracterizas por ser sencilla, tu outfit preferido son los jeans, tenis y una camiseta básica.

Si te sentiste identificada por más de un estilo, no tienes por qué preocuparte, esto no quiere decir que no tengas estilo, personalidad o estés confundida, más bien sugiere que eres una persona versátil que entiende cómo vestirse según el lugar y la ocasión.

¡Hasta la próxima!

