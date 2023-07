Así puedes combinar los shorts para llevarlos de forma elegante

Los shorts son la pieza protagonista del verano en el ámbito mundial, pero que en República Dominicana hemos adoptado como prenda atemporal que no puede faltar en el clóset de ninguna mujer. Lo que quizá muchas no saben que su uso no solo se limita a la playa o piscina; es posible llevarlos de forma elegante, siempre y cuando sepamos combinar de forma correcta.

Aunque la asesora de imagen Annia Acosta considera que los pantalones cortos, al igual que las bermudas, son más recomendables para looks relajados por su estructura, apunta que en nuestro clima es válido llevarlos todo el año, como complemento de un atuendo casual chic.

"Esta prenda se presta para todas las actividades recreativas a las que asistas en un ambiente casual, ya sea que vayas a un bistró en la mañana a tomarte un café o un día de compras, siempre y cuando selecciones con cuidado", señala.

Entre los puntos que dice que hay que tomar en cuenta si queremos hacer de unos pantalones cortos una pieza elegante está el largo adecuado, el cual va directamente proporcional a la altura de la persona: mientras más alta, más largo; mientras más bajita, más corto, pero teniendo cuidado de no pasar de lo apropiado a lo vulgar.

"Recomiendo ver opciones de shorts que el largo sea a la parte más baja del muslo y también optar por bermudas", expone, agregando que, si bien pueden ser chics, dentro de códigos de vestimenta formal y semi formal los shorts no son admitidos.

En cuanto a las telas por los que debes inclinarte, Annia sostiene que lo elegante siempre irá de la mano con tejidos de excelente calidad como el lino, la seda, 100 % algodón, crêpe, punto Chanel y brocados en colores neutrales o estampados delicados. Si la intención es estar en tendencia, se pueden elegir colores como el amarillo limón, el naranja o el rosa, mientras que las que prefieren los estampados tiene la opción de los cuadros Vichy.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/01/pexels-?????????-????????-15960624-c0035782.jpg Si eres de piernas voluminosas, puedes llevar unos ligeramente sueltos para evitar que se acentúen tus piernas. (PEXELS)

¿Cuál estilo escoger?

Talle alto, medio y bajo; con vuelos o ajustados... hay una gran variedad de estilos entre los que puedes escoger. La elección del modelo dependerá de tu silueta. "Mientras más caderas, el talle es recomendable alto, el tejido nunca transparente, el largo debe ser proporcional a tu estilo de vida y los ambientes en donde te manejas. Hay personas que, por su círculo de influencia, siempre de negocios formales, quizás no sea factible llevar shorts en una actividad informal, pero si bermudas", explica.

Si eres de piernas voluminosas, puedes llevar unos ligeramente sueltos para evitar que se acentúen tus piernas, mientras que en caso de tener las piernas delgadas lleva unos con mucho volumen y pinzas. Acosta hace énfasis en que cuando se quiere llevar esta prenda a un terreno elegante, entallado nunca debe ser una opción a considerar. "Entallado en shorts no. En bermudas sí, porque es más permisible".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/01/pexels-cottonbro-studio-8102077-3922945f.jpg Agrega una tercera pieza para darle elevar el outfit. (PEXELS)

Así puedes combinarlos

Además del consejo que nunca puede faltar en cuanto a asesoría, que es llevar una camisa con diseños y cortes predominantes cuando la parte de abajo, en este caso los shorts, sea lisa, y una pieza superior lo más sencillo posible cuando abajo hay muchos detalles o estampados, Annia recomienda elegir una tercera prenda para elevar el outfit, que puede ser un chaleco, un blazer o una camisa oversize que, si es largo, mucho mejor.

"Mi combinación por excelencia con short es siempre la camisa y calzado que lo realcen, si estos dos elementos te acompañan, saldrás victoriosa. En caso de que quieras hacer la combinación con camiseta, no olvides un buen complemento para darle empoderamiento a tu look", concluye.