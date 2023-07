La falda de Ozuna y otros famosos en el desfile de Jean Paul Gaultier en París

El reguetonero Ozuna fue otro de los invitados famosos del desfile de Jean Paul Gaultier by Julian Dossena en París, Francia.

Ozuna asistió a la Semana de la Moda en París y compartió una galería de imágenes posando con la rapera criolla Tokischa y la pareja de esposos Offset y Cardi B.

El "Negrito de ojos claros" vistió un conjunto de pantalón campana y chaqueta blanca y debajo una camisilla o franela, al igual que zapatos blancos y gafas oscuras.

Pero en otra imagen, al parecer del mismo look, en vez del pantalón tenía una falda larga blanca, un estilo estrambótico que han usado importantes celebridades masculinas, desde Bad Bunny hasta Harry Styles. Y en el país Toño Rosario, Tulile y Kiko el Crazy.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/06/ozuna-y-rokischa-8821b879.jpg Ozuna posa con una falda en compañía de Tokischa. (INSTAGRAM @OZUNA)

"I Love Paris @jeanpaulgaultier", escribió el intérprete de "El farsante".

En la gala también estuvieron presentes Camila Cabello, Shakira, entre otros.

Y hablando de la rapera dominicana Tokischa, esta arribó con un controversial vestuario al estilo francés de la marca. Además estuvo previamente en el Fitting como invitada, lo cual no es cualquier cosa, pues se trata posiblemente de los procesos más importantes en un desfile y una campaña entera. El Fitting es el trabajo real de diseñadores y estilistas que da el verdadero valor que se observa en una campaña o show.

Esta es la segunda ocasión desde su llegada a París que la cantante hace presencia en un evento de esta magnitud.

Shakira también llamó la atención con un vestido blanco para la presentación del desfile Otoño-Invierno 2023 de Viktor & Rolf.

La intérprete de "Monotonía" lució un traje abrigo con un gigante "NO" en relieve en la parte superior con detalles en dorado en las costuras, un look con el que rememoró el vestido con el que la firma holandesa abrió su desfile Ready to Wear de Otoño-Invierno 2008.

Este vestido también lo usó Jennifer López para el remix de "Te boté".