Shakira debuta en la Semana de la Alta Costura de París con un vestido muy particular

Shakira debutó en la Semana de la Alta Costura de París y de qué manera. La cantante colombiana se robó la atención al lucir un particular vestido blanco para la presentación del desfile Otoño-Invierno 2023 de Viktor & Rolf.

La intérprete de "Monotonía" lució un traje abrigo con un gigante "NO" en relieve en la parte superior con detalles en dorado en las costuras, un look con el que rememoró el vestido con el que la firma holandesa abrió su desfile Ready to Wear de Otoño-Invierno 2008.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/05/shakira-vestido-1b462b2a.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/05/vestido-jlo-no-5590f0e8.jpeg

Shakira complementó con un bolso y sandalias doradas de la firma Aquazzura, así como unas gafas de sol. Llevó su larga cabellera suelta y un maquillaje sutil con labios rosa como protagonista. Hay que recordar que el vestido que portó la barranquillera ya había sido usado por Jennifer López en el año 2018.

Previo al desfile, a la cantante se le vio posando para fotógrafos mientras hacía una señal de "No" con el dedo. Una vez dentro del lugar donde se presentó la colección, fue vista conversando entre risas con la también cantante Camila Cabello.

Shakira se encuentra promocionando su más reciente sencillo, "Copa vacía", junto a su compatriota Manuel Turizo. A cinco días de su estreno, el video ya cuenta con más 24 millones de reproducciones en YouTube. En el audiovisual, la cantante se convierte en una sirena azul y se muestra seductora, además de las letras que esta vez no son de despecho, sino más bien de anhelo y coqueteo.