Cinco errores de estilismo que le restan a tu vestimenta

A pesar de que en los tiempos actuales a muy pocas personas les interesa vestir adecuadamente, siempre hay un remanente que apuesta a ser mejor y buscar lo que es adecuado, lo que exalta su imagen. Es pensando en este grupo que decidimos dedicar unos cuantos consejos para evitar caer en los errores de estilismo más frecuentes que se aprecian en la calle:

Elegir la talla incorrecta

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/07/mujer-vestido-sentado-su-mano-su-bolso-baa99c4f.jpg Es una falta de estética no dejar márgenes en los calzados y en la ropa. (FUENTE EXTERNA)

¡Es una plaga! Y va desde la elección de la ropa interior hasta el calzado. ¿Te lo explico? Gente que al parecer es incapaz de conectar con la realidad de su cuerpo y escogen o piezas muy grandes o muy pequeñas, que es la que más abunda. Esto desluce la imagen general, deforma la pieza, pero también la silueta de tu cuerpo y pone entre dicho tu capacitad de autoanálisis.

Lo ideal es que, si estás presentando este tipo de problemas, busques una tabla de medidas y con un centímetro determines (matemáticamente) tu talla exacta. No se puede quedar el calzado, que muchos son los que obligan los pies a caber en unos pares que son más pequeños y luego vemos cómo los dedos barren el piso... ¡te desluce!

Llevar un total "oversize" o un total estilo entallado

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/07/entallada-eabe8334.jpg Es necesario crear un equilibrio. (PINTEREST)

Piezas de tipo holgado sobre otra del mismo tipo, te podría hacer parecer una piñata o un saco de ropa. Interrumpe la estética y la silueta; mientras que en la parte contraria está el gravísimo error que abunda en países latinos de abusar del uso de prendas entalladas de arriba hacia abajo, en muchas ocasiones mal pensando que "estiliza". ¡Noooo! Desproporciona, no se ve elegante y te podría sacar detalles naturales que no quisieras resaltar.

La ropa interior equivocada

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/07/mujer-tiro-medio-posando-ropa-interior-b851212e.jpg Si se arquea el brasier o acumula piel es símbolo de que no es tu talla. (FREEPIK)

Esto es clase de primera del hogar, sin embargo, hay un mundo perdido en esto. Tu atuendo puede verse arruinado con la elección incorrecta de la ropa interior, logrando senos deformes, nalgas cuadradas o mal marcadas y peor si te decantas por unos colaless ¡son una prensa exclusivamente sexual! Con ellos ninguna vestimenta se te verá sofisticada, además de que atentan contra tu salud vaginal.

Optar por tendencias a ciegas

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/07/calça-de-alfaiataria-dfb0f2f4.jpg Lo que se busca siempre es minimizar el vientre, no aumentarlo. (PINTEREST)

Los dos grandes ejemplos de esto son las magas abullonadas y los pantalones tiro alto con pinza ¡qué gancho! Ambas tendencias son fabulosas, pero en el caso de las mangas abullonadas deberías saber que debes evitarlas si tienes hombros, senos o espalda muy pronunciada; pero también debes tener en cuenta que, si eres de baja estatura o/ y "Curvy" deberías evitar, a toda costa aquellas que sean muy pronunciadas. Mientras que para los pantalones que he mencionado si tienes estómago o barriga pronunciada detente a valorar que la tela no expanda y que el bolsillo sea falso o te verás como si estuvieras embarazada, más si eliges una talla que no te corresponde.

Excesos de accesorios

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/07/el-regreso-de-las-wide-legs--2020-b5072e33.jpg Los excesos de estampados entran en las exageraciones que deberíamos evitar. (PINTEREST)

A lo largo de los tiempos hay quienes entienden que a más piezas, más visual y hermosos: hombres y mujeres. Podrías terminar tragado por ellos y lo que buscamos es exaltar a la persona. Cuando ponemos tantas cosas se pierde la atención coherente, por ejemplo: cabello suelto (cuenta como accesorio), cuello alto, argollas, cadena, cinturón... Otro gran error es exagerar con las combinaciones, especialmente de cartera, correa y calzado. No es que seas minimalista es que apuestes a la armonía sin causar un "ruido visual".