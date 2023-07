Qué es el Barbiecore y cómo influye en la moda actual

Internet está obsesionado con el Barbiecore desde el anuncio de la nueva película de Barbie, sin embargo, sus orígenes son aún más ricos, y van más allá del live action de la directora Greta Gerwing o la canción de 1997 del grupo musical Aqua.

Celebridades, firmas de alta costura y marcas de todas las industrias, están pendientes de nuevos productos para unirse en el gran auge de esta tendencia.

En los últimos cuatro años, la moda influenciada por Barbie ha estado presente en todas las pasarelas. Se trata de una estética que irradia energía positiva, y es el antídoto perfecto contra la ansiedad generalizada manifestada por la pandemia y los cambios sociales posteriores. La tendencia pareció alcanzar su punto álgido en el verano de 2022, pero el inminente estreno de la película, previsto para el 19 de julio de 2023, ha vuelto a despertar interés, tanto en las pasarelas como en las tiendas.

La película titulada "Barbie" ha sido dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. La noticia inspiró una tendencia en TikTok llamada "Barbiecore", con el hashtag #barbiecore, que ha tenido más de 300,000 visitas.

¿Qué es el Barbiecore?

El Barbiecore es un código de vestimenta con un toque ´cursi´ que lleva muchísimo rosa, sí de todos los tonos, y ahora no es exclusivo de mujeres.

Sin embargo, lo que impulsó al Barbiecore, 20 años después, es el live action o película de Barbie con Margot Robbie, que desde su anuncio vemos el color en todas partes.

El Barbiecore empezó su boom con el Hot Pink o rosa ´Valentino´, tono que creó el diseñador Pierpaolo Piccioli en conjunto con Pantone para la pasarela de Valentino PinkCollection en 2021. Pero, aunque no ha sido la única marca, sí fue la primera en recomenzar la tendencia. Fue entonces cuando las celebridades al vestir la colección de la maison italiana, el color estuvo oficialmente en el mapa de la moda y el mercado en general. Una tendencia que lleva tres años en pleno auge y parece que solo crece.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/11/valentino-f22-038-3esi79ca-2023-06-03-4026a0c6.jpg Pierpaolo Piccioli adoptó para el prêt-à-porter de otoño de Valentino el rosa intenso: puro Barbiecore. (VALENTINO FW22)

Donatella Versace colaboró con la estrella del pop Dua Lipa para presentar una colección 'see now, wear now' para su propuesta Pre-Fall 23 en el marco del Festival de Cannes. El papel de Dua Lipa en la próxima película de Barbie se espera con gran expectación, y, sin duda, la influencia de "Barbiecore" en el desfile fue notoria.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/11/versace-prefall-23-17m1cj80-2023-06-03-5794e3ce.jpg

A principios de 2022, Balmain, liderada por su director creativo Oliver Rousteing, presentó una cápsula unisex de 50 piezas modeladas por Barbie, Ken y los demás personajes del mundo de Barbie. La colección incluye minivestidos de lentejuelas y hombros anchos, vestidos con corte sirena, trajes de satén de seda, conjuntos de pijamas con forma de muñeca. Además de zapatos, sudaderas, mega bolsos, playeras y hasta carcasas para el celular.

La marca de calzado y accesorios Aldo se suma también al Barbicore con una edición limitada compuesta por 19 piezas, entre ellas calzado, bolsos y accesorios inspirados en el estilo de la famosa muñeca, que incluye piezas únicas adornadas con llamativos diamantes de imitación, amuletos y detalles lúdicos, como el monograma en forma de B con joyas y los dinámicos logotipos de Barbie.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/11/barbie-x-aldo-bbde7499.jpg

Por su parte, Virginie Viard de Chanel, presentó la colección Chanel Resort 24 en Los Ángeles inspirada en el paseo marítimo de Venice Beach, patio de recreo de los personajes originales de Barbie y Ken. Entre las piezas hay una auténtica creación Barbiecore: una chaqueta de punto recortada con un top a juego y unos shorts cortos, todo en rosa pastel y rayas amarillas. Los accesorios incluyen pulseras y pendientes de piel rosa, un mini bolso cruzado, collares de dijes y zapatos de punta color perla con grandes lazos negros.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/11/chanel-resort-po-s24-020-xfcnfprt-2023-06-03-c1f82741.jpg

"Barbie The Movie x Bloomingdale's", una propuesta presentada por la cadena de grandes almacenes de moda de lujo estadounidense. Esta colección incluye vestidos y conjuntos en tonos rosados y azules, diseñados tanto para mujeres como para niñas.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/07/11/bloomingdales1-z6qc3vcs-2023-06-21-a143ae5c.jpg