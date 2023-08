Old Money Style: todo lo que tienes que saber sobre esta tendencia de moda

¿Sabes qué es el Old Money Style, la tendencia que triunfa en la actualidad? Digamos que estos looks son una versión mejorada del estilo Preppy que vuelve ahora con un aire más fresco, flexible y unas lineas minimalistas y sencillas.

El estilo Old Money representa el lujo y sus orígenes se remontan a 1900, cuando se popularizó una forma de vestir específica entre los grupos de la élite que estudiaban en las universidades privadas de Estados Unidos e Inglaterra. Si quieres sumarte a ella y replicar sus looks, estas son las claves que Marisol Almonte, asesora de imagen y creadora del blog @liderandocontacones, recomienda tener en cuenta.

Piezas claves

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/11/img0024-1a5feb80.jpg

La ropa se caracteriza por la calidad, bien planchada, cabello, uñas y calzado limpios y bien cuidados, pantalones de tiro alto, camisas de cuello alto, chalecos, blazer de tweed, faldas tableadas, abrigos de lana, zapatos de piel, polos con cuello con un logo muy pequeño. Importante tomar en cuenta que las prendas no se llevan ajustadas, van sueltas para darle ese aire de sofisticación, comodidad y elegancia.

Accesorios

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/11/img0027-087e3772.jpg

Sombreros, bufandas, cinturones, bolsas, collares de perlas, accesorios dorados... eso sí que tus accesorios sean muy discretos.

Calidad

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/11/img0025-a9b1c3ae.jpg

Un look Old Money se caracteriza por la calidad de sus prendas y si no quieres invertir mucho para armar tus looks, trata de combinar una pieza de muy buena calidad con otras que al menos lo parezcan.

Colores

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/11/img0029-9909c3bd.jpg

El Old Money Style se basa en los colores neutros como el gris, el beige, el blanco o el negro.

Complementos

https://resources.diariolibre.com/images/2023/08/11/img0031-8c11cf0f.jpg

Apuesta por hebillas, botones, cinturones, tirantes y cierres con broches, pañuelos y sombreros.

Calzado

Invierte en unos buenos zapatos: estilo Mary Jane, botas altas negras, stilettos o mocasines son ideales.

Y recuerda: este estilo es para todas las edades y género, así que no te limites, busca aquellas piezas que mejor vayan contigo.