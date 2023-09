Celebran segunda edición de Premios a la Moda Dominicana: estos son los ganadores

El Teatro la Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua se vistió de gala para celebrar la segunda edición de los Premios a la Moda Dominicana (PMD) 2023. El diseñador dominicano Leonel Lirio resultó el ganador del Gran Galardón.

Esta ceremonia anual se realiza con el objetivo de reconocer a los mejores exponentes de la moda, la confección y la pasarela dominicana. Stalin Victoria, CEO de los premios, expresó su satisfacción de poder promover la creatividad y el trabajo de todos los talentos que se involucran en el mundo de la moda.

"Aplaudimos a cada uno de los que trabajan en las diversas áreas de esta industria exponencialmente creciente, tales como diseñadores, modelos, estilistas, maquilladores, peluqueros, fotógrafos, escuelas de modelos, agencias, cazatalentos, fotógrafos especializados, semanas de la moda, colecciones y todos los que aportan a fortalecer el sello autóctono en este ámbito", señaló Victoria.

Agradeció a todos los que confiaron en esta propuesta, al jurado por su entrega y empeño, así como a los auspiciadores por creer en el talento dominicano "Nos sentimos plenos de contar con el apoyo de tantos auspiciadores que han creído en este nuevo concepto de premiación".

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/25/reconocimiento-a-reading-pantaleon.jpg Entregan reconocimiento a Reading Pantaleón. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/25/reconocimiento-a-tita-hasbun.jpg También fue reconocida Tita Hasbún. (FUENTE EXTERNA)

En esta segunda edición fueron reconocidos Reading Pantaleón, asesor de imagen, celebrity y fashion stylist; Mónica Mendoza, maestra y artista del maquillaje; Marisol Henríquez, prestigiosa diseñadora dominicana; Helen Blandino, quien fue reconocida como "Icono de la Moda; Tita Hasbún, comunicadora, publicista y entrepeneur; Cherny Reyes, periodista, publirrelacionista, docente, crítico y analista de tendencias; Nery Díaz, creadora de Gatsby Dominicana y asesora de reinas de belleza, y Farah Cabrera, una leyenda en el diseño nacional.

Durante la gala se presentaron las recientes colecciones de Giannina Azar, Mildred Veras, Joel Reyes, Bride to Be y desde New York, Abigail Silverio y Renato Dicent.

Los comunicadores Alex Macias y Gaby Desangles fueron los presentadores del premio, mientras que Lowensky Natera y Marielle A. Puello condujeron la alfombra roja. En esta entrega Francisco Sanchís, Selinée Méndez, Anny Abatte, Juan Tomás, Iván Balcácer, Elis Mesa y Adolfo Lucero fueron los jurados que se encargaron de evaluar con alto criterio y sentido a cada uno de los nominados.

Lista de ganadores

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/25/disenador-destacado-en-el-extranjero-y-disenador-femenino--giannina-azar-.jpg Giannina Azar se llevó el premio aDiseñador Destacado en el Extranjero. (FUENTE EXTERNA)

Fotógrafo de Moda: Eury Ricardo

Revista de Moda: La Boca Mag

Blog de Moda/Influencer de Moda: Daniela Von barkhausen

Periodismo de Moda: Patricia Acosta

Escuela de Modelos: Agnes Model

Agencia de Modelos: Ossygeno Models Management

Modelo Masculino: Daniel Morel

Modelo Femenino: Laura Reyes

Maquillador: Avis Vásquez

Estilista: Joselo Franjul

Icono de la Moda: Helen Blandino

Diseñador de Trajes de Novia: Luis Domínguez

Diseñador Moda de Fantasía: Alex Saviñon

Diseñador Destacado en el Extranjero: Giannina Azar

Colección Femenina: Peskisia Miguel Genao

Moda Infantil: Angie Polanco

Joyas y Accesorios: Mónica Varela

Moda Sostenible: Karla Dipuglia

Diseñador Emergente: Suzelle Taveras

Semana de la Moda: Santiago Merengue Fashion Week

Diseñador de Chacabanas: Hipólito Peña

Diseñador Masculino: Jose Jhan

Diseñador Femenino: Giannina Azar

Colección de Moda Masculina: Gorgeous por Robert Flores

Trajes de Baño: Carolina Socías

Espacio de Moda Radio/TV: Club de la Moda

Desfiles/eventos de moda: Retrospectiva 2022 Moda Jumbo

Marca Dominicana: Camila Casual

Gran Galardón: Leonel Lirio