La belga Marie-Adam Leenaerdt abre la Semana de la Moda parisina con un toque de humor

La creadora belga Marie-Adam Leenaerdt abrió este lunes la Semana de la Moda femenina en París con una colección ecléctica, mezcla de trajes de baño y enormes trajes chaqueta con doble botonadura.

En su primera presentación en una Fashion Week en París, esta joven diplomada de la escuela La Cambre de Bruselas quiso desafiar la tradicional división "primavera-verano" vs "otoño-invierno" con un toque de humor.

El lema era "Let's go to the beach!", pero la colección arranca con un largo jerséi gris, para pasar luego a trajes de baño estampados a juego con enormes bolsos, seguido de abrigos trench negros.

"Quiero cuestionar la idea de temporada: ¿es aún pertinente hacer colecciones primavera-verano, otoño-invierno?", declaró a AFP al término del desfile.

Los trajes de baño se transforman en pareos, a veces son los vestidos los que parecen estar listo para la zambullida.

Y si hace falta, la modelo desfila con una enorme tienda de campaña a rayas verticales, a semejanza de las cabinas móviles que se utilizaban a principios del siglo XX para cambiarse al borde del mar.

El humor "es algo belga también, y es importante para mi utilizar los códigos que todo el mundo reconoce y jugar a la paradoja", indicó.

Este lunes desfila también la casa Pierre Cardin, bajo la dirección artística de su sobrino Rodrigo Basilicati-Cardin.

En plenas disputas legales sobre la herencia del mítico modisto, Pierre Cardion vuelve a la Semana de la Moda tras 25 años de ausencia, y para festejar el 70º aniversario de su primer desfile.