Universidad británica CSM exhibirá pieza de diseñadora dominicana

En el marco de la conmemoración de la historia negra o afrocaribeña, la universidad londinense Central Saint Martins College of Arts and Designs presentará la exhibición denominada Arts SU Black History Month en donde diseñadores emergentes podrán presentar uno de sus diseños y la historia creativa detrás de la pieza.

La dominicana Histria Soler, quien en marzo del presente año fuera aceptada para el programa especial anual de diseño de esta casa de estudios, fue seleccionada por un diseño de su colección "Carolin" junto a otros siete jóvenes promesas de la moda.

El evento tendrá su pico la noche del 26 de octubre con una velada privada en donde los presentes tendrán la oportunidad de saborear platos afrocaribeños así como atender paneles que ofrecerán una vista cercana a las piezas, la historia y el proceso creativo por parte de los diseñadores.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/27/histria-soler-3.jpeg Pieza que será exhibida. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/27/histria-soler-4.jpeg Pieza que será exhibida. (FUENTE EXTERNA)

La exposición, organizada por el Sindicato de Estudiantes de Artes de la University of the Arts London (UAL) y comisariada por Alyshia Jack (responsable de comunidades), Kwatamba Mutale (responsable de London College of Fashion) y Daniela Commey (responsable de asuntos sindicales) busca honrar la profunda conexión entre las prendas y comunidades de origen de los expositores y cómo incontables personas contribuyen directa o indirectamente en la elaboración de una única pieza.

Entre los aspectos para ser seleccionados resaltan la habilidad técnica, la historia detrás del diseño, la estética general de la prenda y hasta qué punto se ajusta a la temática y visión del espectáculo.