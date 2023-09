Diseñadora Rocío Peralta: "Me da satisfacción darle visibilidad a la moda flamenca"

La actriz Inés Sastre, Sofía Palazuelo, futura duquesa de Alba, o la cantante Rosalía son algunas de las compatriotas que ha vestido la diseñadora de moda flamenca Rocío Peralta. Ahora, sus diseños traspasan las fronteras tras ser escogida para representar la tradición y el folclore andaluz en dos eventos internacionales celebrados este septiembre.

En el marco del VI Festival de Cine Iberoamericano, Peralta presentó en Miami un desfile con piezas aflamencadas para llevar en cualquier ocasión. Luego, formó parte de la primera edición del Festival Alma en República Dominicana, cuya intención es difundir la riqueza cultural española en toda Hispanoamérica.

En el evento, la diseñadora exhibió una colección compuesta por una treintena de vestidos con la más pura esencia sevillana. Conversamos con ella, a propósito de su visita al país.

¿Cómo se siente al ser embajadora de la moda flamenca en América?

Pues la verdad que me llena de orgullo llevar el nombre de nuestro país, y en concreto de Andalucía, por el otro lado del Atlántico. Y para mí es una satisfacción también que hayan contado conmigo, tanto en el Festival de Cine Iberoamericano como en ALMA para presentar la colección.

Además, esta es la primera vez que saca sus diseños de España...

Sí, es la primera vez, porque al final yo hago una moda muy local y muy concreta, entonces es muy difícil vender trajes de flamenca en un lugar que no sea el sur de España. Cuando me propusieron esto pues la verdad que me sentí feliz, porque me da satisfacción darle visibilidad a la moda que tanto nos gusta a nosotros, que además es el único traje regional que no pasa de moda, que tienes que ir renovando de una temporada a otra.

¿Hay nervios al presentar una colección tan diferente a la moda que se consume en República Dominicana?

Sí, hay muchos nervios. Pero yo siempre tengo muchos nervios antes de presentar cualquier colección. Lo que pasa es que es cierto que también la gente viene sabiendo que van a ver un desfile de flamenca, que no es un desfile convencional de cualquier ropa. Entonces, eso también me tranquiliza, que no van a ver nada extraño que no esperen.

¿Qué distingue sus diseños?

Probablemente lo que más distingue mis diseños son trajes clásicos. Me gusta mucho mezclar colores y que haya contrastes fuertes, y luego innovo por ejemplo las mangas, me gusta que destaquen que sean mangas distintas, la calidad de los tejidos, diseño yo mis propios tejidos y principalmente yo creo que el color.

https://resources.diariolibre.com/images/2023/09/28/disenadora-espanola-rocio-petalta-al-final-del-desfile-de-moda-flamenca-.jpg La diseñadora Rocío Peralta durante el desfile presentado en el Festival ALMA. (FUENTE EXTERNA)

En el mundo de la moda flamenca, ¿está todo inventado?

En el mundo de la moda flamenca está todo inventado, pero yo creo que siempre hay muchas cosas que surgen nuevas, como los tejidos, la combinación de colores, los estampados, y entonces es muy importante estar actualizadas. Es un traje regional que es el único que tiene modas, es cierto que hay que también respetar unos cánones que uno no se puede saltar, porque si no ese traje regional pierde su identidad.

Eso quiere decir que hay límites a la hora de crear e innovar en la moda flamenca...

Sí, hay límites. Claramente la creatividad y la imaginación de cada uno es limitada y cada uno es libre de crear dentro de sus diseños. Para mí, al ser moda flamenca, es importante que respete una serie de connotaciones.

¿Cómo respeta la esencia, sin dejar de evolucionar con las tendencias de los nuevos tiempos?

Al final la tendencia poco a poco yo creo que la vamos marcando los diseñadores, entonces me mantengo respetando las cosas más importantes: que los trajes tengan volantes, que tengan mangas importantes, que los estampados sean de lunares, que los mantones sean bordados, o sea, se le va dando una importancia para que no pierda la esencia de lo que es el traje de flamenca, pero se va innovando en otras cosas.

En tiempos en los que el fast fashion ha cobrado protagonismo, ¿sigue habiendo consumidores que aprecien este tipo de moda?

Pues en nuestro país desde luego la aprecian muchísimo. Para nosotros el traje de flamenca es una pieza súper importante que cualquier andaluza tiene en su armario y es algo con lo que nos identificamos mucho cuando nos vestimos, y para nosotros es muy importante pues intentar que cada traje sea exclusivo, o sea, que no lo veas como cualquier otro traje que puedes comparte, además de que es un artículo de lujo porque son trajes costosos y a la gente le gusta que sean a su medida y su gusto. Entonces, sí, le seguimos dando muchísimo valor a los trajes hechos artesanalmente.

¿Qué puede decirnos de la colección que presenta en República Dominicana?

Presento un poco la esencia de lo que es la Feria de Sevilla y tejidos ligeros por el calor que hay aquí, con colores fuertes y colores vivos, más que nada por lo que me invita el país. Luego, saco una pequeña parte dentro del desfile de vestidos hechos a partir de tejidos de mantones bordados que creo que aquí pueden funcionar muy bien. Me lo han pedido anteriormente clientas que tengo del país y entonces he querido hacer un guiño también para quien no quiera vestirse de flamenca que tenga también otra opción, y en principio saco también una parte de la colección, de trajes muy flamencos, trajes muy gitanos que llamamos nosotros, que son muy característicos también de la moda nuestra con muchos lunares, rojos, blancos, negros y así le doy una identidad de mucha raza a la colección.

Esa colección irá a un Pop-up en noviembre en Casa de Campo...

Es correcto, toda la colección se trasladará a Casa de Campo, al hotel de Casa de Campo, donde las clientas podrán elegir sus trajes y se los podrán comprar desde allí. En caso de que lo quieran en otro color o diseño, podrán encargarlo y se lo confeccionamos a su medida.

¿Ha tenido la oportunidad de ver el trabajo que realizan los diseñadores dominicanos? ¿Qué le parece?

Dominicana la conozco de hace muchos años. He tenido la suerte, gracias a grandes amigos, de poder visitar de una manera muy exprés, pero la verdad es que me voy con el alma cargada de belleza porque encuentro que es un país sumamente bonito, sus paisajes, sus playas, sus montañas, la zona colonial, es una maravilla, incluso la artesanía me parece súper interesante.