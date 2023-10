Kim Kardashian lanza sujetador con pezones: "No importa el calor que haga, siempre parecerá que hace frío"

Kim Kardashian lanzó un nuevo producto en Skims que ha causado revuelo en redes sociales. Se trata de un sujetador con protuberancias que simulan los pezones. La empresaria ha bautizado la prenda bajo el nombre de "Skims Ultimate Nipple Bra" y para promocionarla presentó un anuncio tan cómico como polémico.

En el clip, se puede ver a Kim en un despacho aparentando ser una científica que hace una exposición sobre el calentamiento global. "La temperatura de la Tierra es cada vez más caliente. Los niveles del mar están subiendo, las capas de hielo se están reduciendo... y no soy científica, pero creo que todos podemos usar nuestras habilidades para aportar algo", dice.

Luego, muestra el sujetador y compara sus pezones postizos con icebergs. "No importa el calor que haga, siempre parecerá que hace frío" y "A diferencia de los icebergs, estos no van a ninguna parte", comenta en el video promocional.

El nuevo lanzamiento de la socialité ha generado múltiples críticas en las redes sociales, lo que era de esperar, por el estigma que siempre ha acompañado al pezón femenino. Otros señalan que en el video la celebrity se burla del calentamiento global.

Por otro lado, están las mujeres que apoyan la iniciativa por verla como una buena opción para quienes han tenido una mastectomía o cirugía de reconstrucción mamaria. "Acabo de luchar contra el cáncer de mama y he perdido mi pecho derecho, ¡así que para mí esto es una genialidad! No puedo esperar a tener uno", escribió una usuaria en Instagram.

La realidad es que este sujetador tiene un fin altruista, pues el 10 % de los beneficios de las ventas se destinarán a One Percent for the Planet, una organización internacional de defensa del medio ambiente que anima a las empresas a donar el 1 % de sus ingresos anuales a causas globales.

Skims presenta el sujetador en seis colores que se ajustan a cualquier tono de piel. La pieza, que estará a la venta a partir del martes 31 de octubre, cuesta 62 dólares (3,528 pesos dominicanos).