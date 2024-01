Cómo sacarle provecho a tu pantalón metalizado después de las fiestas

Durante mucho tiempo nos hicieron creer que el brillo, las lentejuelas y la tela metalizada son tan solo exclusivas para las noches y en especial para las fiestas de Navidad y fin de año.

En pocas palabras ('mi dinero no vale nada y la ropa es desechable') es algo así como úsalo y tíralo.

Esto no tiene el menor sentido y tiene que cambiar.

Apenas comienza el año nuevo y ya me están preguntando. "Marisol, ¿qué hago con mi pantalón metalizado? No sé cómo usarlo si no es para una fiesta en la noche. Lo usé en Navidad o año nuevo y ya no sé qué hacer con el".

¿Lo quemo, lo boto, lo guardo hasta que regrese esta tendencia? Claro que no, no harás ninguna de las anteriores.

Marisol Almonte (@marisolalmonter), psicóloga y asesora de imagen, te enseña cómo le puedes sacar provecho a tu pantalón metalizado, en cualquier momento, durante el año 2024, para que puedas maximizar tu inversión.

Con un blazer

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/12/met-1.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/12/met-1.jpg

Úsalo de día con una chaqueta negra o blanca, agrega unos mocasines o zapatos de tacón para un look más formal. Dependiendo del ambiente donde trabajes, lo puedes llevar a la oficina.

Look casual

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/12/image-17.png https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/12/image-17.png

Para un look casual, úsalo con un top, camisa de mezclilla o t-shirt. Este outfit lo puedes usar desde para ir al supermercado, un brunch con amigas o cualquier salida casual; cuando suba el calor del verano un top sin mangas hará que luzcas más fresca y con un toque sofisticado por el brillito.

Con tacos o tenis

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/12/dorados.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/12/image-14.png https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/12/image-15.png https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/12/image-16.png

Úsalo durante el año a cualquier hora y lugar, con sandalias de tacón, planas o con tenis.

Recuerda que las tendencias van y vienen, pero tu estilo prevalece, ponle tu toque personal a toda esa ropa que compraste durante la Navidad y síguele sacando provecho.