La alfombra roja de los Emmy, así lucieron los famosos

La 75 edición de los Emmy se están celebrando hoy en el Peacock Theater de Los Ángeles.

La parte previa de la gala es la tradicional alfombra roja en la que figuras vinculadas a la pantalla chica han mostrado sus atuendos para la esperada premiación, llevada a cabo cuatro meses después de lo previsto debido a las huelgas de Hollywood.

Aunque con este acontecimiento no planificado, esta edición se ajusta a las temporadas de premiaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/15/actor-briga-heelan.jpg Actriz Briga Heelan. (EFE)

Hasta el momento se aprecian elecciones muy coloridas y no tan enganchadas a la moda, ni en forma, ni color. Cortes palabra de honor, rosa Barbie y tacones XXL se han visto en las siluetas de famosas.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/15/actor-desi-lydic.jpg Actriz Desi Lydic. (EFE)

En el caso de las mujeres peinados muy tradicionales, así como lo accesorios y los complementos.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/15/ctor-oliver-platt.jpg Actor Oliver Platt. (EFE)

Las estrellas masculinas han apostado a lo seguro, llevando el estilo clásico, sin atrevimientos. Traje sastre oscuro con pajarita o corbata ha sido lo más común.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/15/actor-padma-lakshmi-.jpg Actriz Padma Lakshmi. (EFE)

Detalles

La alfombra roja tiene una duración de dos horas y se esperan figuras como Kieran Culkin, Brian Cox, Elisabeth Moss, Bella Ramsey, Bill Hader, Jason Sudeikis, Jeremy Allen White, Rachel Brosnahan o Quinta Brunson, entre muchos otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/15/francesca-zocchi-.jpg Francesca Zocchi. (EFE)

El presentador de la ceremonia es el actor Anthony Anderson, un especialista en el género de comedia que fue nominado durante siete años consecutivos por la serie 'black-ish' y que además es un viejo conocido de la propia Fox, ya que ahí conduce junto a su madre, Doris Bowman, el programa 'We Are Family'.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/15/actor-patrick-fabian-.jpg Actor Patrick Fabian. (EFE)

Sobre las expectativas de la noche, la que más puntos acumula es la cuarta y última temporada del fenómeno 'Succession' (27 nominaciones), la primera entrega de la posapocalíptica 'The Last of Us' (24) y la sátira con crítica social 'The White Lotus' (23) acumulan el mayor número de nominaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/15/terry-seymore.jpg Terry Seymore. (EFE)

Todas compiten en el apartado de mejor serie de drama.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/15/tv-host-kit-hoover.jpg TV host Kit Hoover. (EFE)