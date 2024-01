El abrigo de 7 mil pétalos de rosas reales que usó Jennifer López en la Semana de la Moda

La cantante y actriz Jennifer López sabe como causar sensación en sus apariciones en las alfombras.

En los desfiles de alta costura de la Semana de la Moda en París la "Diva del Bronx" ha llevado varios looks que han dejado a más de uno con la boca abierta por la elegancia o el atrevimiento, así como el proceso de elaboración de los vestuarios.

Uno de sus looks ha sido un abrigo blanco muy a su estilo de diva, el cual fue hecho con 7 mil pétalos de rosa reales que se mantienen frescos y vivos con agua azucarada, también conocida como néctar de colibrí.

La arista reveló estos detalles en una serie de fotografías y agregó que fue diseñado especialmente para ella por Daniel Roseberry para Schiaparelli Couture 2024.

"Emocionada por este viaje hacia mi Era Hearts + Flowers...#ThisIsMeNow llegará el 16 de febrero", escribió López.

El estilo floreado forma parte del concepto de su nuevo álbum "This is me now".

La actriz asistió al desfile de Alta Costura de Schiaparelli para ver en primera persona la nueva colección que la diseñadora de moda italiana tiene preparada para la primavera-verano de 2024.

La neoyorquina de origen boricua se atrevió a quitarse las extensiones y lucir el cabello corto, con el pelo separado con la raya en medio y peinada hacia atrás con un engominado (para crear un efecto mojado) pero con las puntas hacia fuera.

Además del abrigo blanco bordado con flores 3D y un sol bordado en su espalda, la intérprete de "El anillo" lo acompañó de un jersey de cuello alto del mismo color y unas medias negras.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/24/jlo-look-semana-de-la-moda_2.jpg

También usó unos llamativos pendientes dorados; unas gafas de sol del mismo color pero con un diseño que recrean unos ojos con cejas; un bolso con forma de cara y zapatos negros con una cerradura.

No faltaron los comentarios que viene recibiendo últimamente la cantante de 54 años de que se notan las arrugas y líneas de expresión.

Para Valentino

Para el desfile de este miércoles de la firma Valentino ella asistió con un vestido negro largo y de mangas largas dejando ver un poco de piel con los pequeños cortes plateados en sus hombros y brazos.

Jennifer Lopez looks unreal at Valentino Haute Couture show. pic.twitter.com/eJF0Z7kPa1 — best of jennifer lopez (@badpostjlo) January 24, 2024

Optó por un lazo de terciopelo en el cabello uniéndose así a la tendencia coquette.

JLO para Elie Saab

Otro vestuario que ha sido comentado es de la firma del libanés Elie Saab siguiendo la onda de los atuendos florales.

La cantante se puso un vestido con corte romano en verde olivo con una capa de flores en tonos lavanda y verde hasta el piso.

Lo complementó con aretes de diamantes, un lazo de terciopelo verde en el cabello, también de la tendencia coquette.

Este estilismo va de la mano de su reciente sencillo musical "Can´t Get Enough" como adelanto de su próximo álbum.

