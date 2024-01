Tokischa asiste por segunda vez al desfile de Jean Paul Gaultier

La dominicana Tokischa se acaparó las miradas en el desfile de Jean Paul Gaultier Spring 2024 Couture Collection, donde asistió por segunda vez este miércoles.

En esta ocasión, vistiendo un look sexy atemporal, azul turquesa, complementándose a la perfección con su tonalidad de piel y el color blanco hueso de su chaqueta.

De acuerdo con una nota de prensa el outfit fue diseñado por Caitlyn Martínez, bajo la inspiración de los looks de archivo de 1996 y 2011, y a cargo de su maquillaje, inspirado en el hielo, estuvo el conocido maquillista colombiano Marcelo Gutierrez.

Se recuerda que la artista ya había sido parte del desfile de la marca Jean Paul Gaultier en julio del 2023.

Ahora, regresa a París nuevamente como invitada de Semana de la Moda de París 2024, donde ya fue vista, en el destile de Balmain Homme Menswear Otoño-Invierno 2024 luciendo un elegante traje negro.

Ese día la cantante llegó con un traje compuesto por chaqueta y falda, elevando con esto su mensaje de igualdad relacionando la masculinidad y feminidad en sí misma.

El Balmain Homme contó con la presencia de personalidades como Naomi Campbell, Ozuna, Manuel Turizo y otros.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/25/tokicha-acapara-las-miradas-en-jean-paul-gaultier.jpg

Tokischa, quien es conocida no solo por llevar un mensaje disruptivo en sus canciones sino también por su particular "Estilazo" se codea en la alta moda por sus llamativos looks.

Jean Paul Gaultier Spring 2024 Couture Collection reunió a personalidades como Kylie Jenner, Bella Thorne, Safa Radhouani, entre otros.

Actualmente, Tokischa es la primera y única artista urbana, netamente dominicana, en llegar a estos grandes escenarios de la moda.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/01/25/total-look---tokischa-en-jean-paul-gaultier-.jpg

La Toki, ahora se prepara para lanzar nueva música y continuar expandiendo su carrera.