José Jhan, reconocido diseñador dominicano de moda masculina, ha presentado un desfile dedicado a su más reciente colección, ´CFW-ME 20-30´ (´Come Fly With Me´ 1920-1930).

Esta exclusiva colección es una continuación de ´Come Fly With Me 1950´ su exitosa propuesta de 2011 que presentó en DominicanaModa años atrás. Originalmente, Jhan había planeado estrenar esta colección alrededor de los años 2019 y 2020, pero la vida dio un giro inesperado.

"Como yo siempre digo y pienso y como dice una canción muy famosa de Juan Luis Guerra, todo tiene su hora. Esta colección no salió en su momento porque la situación mundial con la pandemia de aquel entonces del COVID-19 fue algo que realmente paralizó el mundo", comenta el diseñador.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/05/03022024-desfiles-de-disenos-de-jose-jihan-04.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/05/03022024-desfiles-de-disenos-de-jose-jihan-05.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/05/03022024-desfiles-de-disenos-de-jose-jihan-02.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/05/03022024-desfiles-de-disenos-de-jose-jihan-09.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/05/03022024-desfiles-de-disenos-de-jose-jihan-36.jpg

De todas formas, José Jhan continuó trabajando para desarrollar cada detalle de esta segunda colección, la cual rinde homenaje a la estética y el estilo atemporal de la sastrería masculina de las décadas de los años veinte y treinta.

"Como ´Come Fly With Me´ recibió tanto reconocimientos, yo quería que esta colección fuera especial y que tuviera el mismo sentimiento, preparación, terminación, corazón y fuera todo englobado en armonía, que no fuera nada apresurado ni nada de eso", resalta Jhan.

"Fue muy divertido porque esta colección realmente fluyó. Nunca paré de trabajar, nunca engaveté las ideas. Simplemente trabajé y en diciembre del pasado año 2023 ya estaba todo listo".

Para el caballero que viaja

La esencia de ´CFW-ME 20-30´ refleja la estética de un caballero amante de los viajes que sabe que no solo se trata de trasladarse de un lugar a otro, sino también de descubrir nuevos destinos, visitar espacios conocidos para desconectarse y explorar nuevos espacios.

"A veces digo que soy como un diseñador de los tiempos actuales que tiene la mente, el corazón, el alma y el mundo creativo en la sastrería clásica de los años 20, 30 y 40 y 50", expresa Jhan.

El diseñador dominicano trabajó en la elaboración de cada detalle de esta colección, para la cual eligió prendas compuestas por tejidos frescos y fluidos, como el algodón, lino, spandex, gabardinas, entre otros materiales nobles.

Estos artículos fueron combinados con accesorios exclusivos de la tienda Navy Crew diseñados por el mismo Jhan, además de lentes de la marca puertorriqueña Vislux The Brand y zapatos de la más reciente colección de Aldo Shoes.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/05/03022024-desfiles-de-disenos-de-jose-jihan-30.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/05/03022024-desfiles-de-disenos-de-jose-jihan-37.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/05/03022024-desfiles-de-disenos-de-jose-jihan-03.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/05/03022024-desfiles-de-disenos-de-jose-jihan-06.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/02/05/03022024-desfiles-de-disenos-de-jose-jihan-12.jpg

"Esa elegancia de la masculinidad, esa sofisticación, esa sobriedad y esa educación del caballero de esas décadas, para mí es algo que suma y aporta muchísimo", detalla José Jhan.

"Pienso que hoy día vemos muy poco ese tipo de caballero. Yo estoy chapado, en el buen sentido de la palabra, a lo antiguo. Estoy revestido y bañado con esos patrones clásicos y esa línea tan estéticamente hermosa de lo que era la caballerosidad, la elegancia y la sofisticación de décadas pasadas.

Ese es el motor y la principal inspiración de mis colecciones, sin lugar a dudas".

El ambiente único del desfile

A pesar de que José Jhan cuenta con casi veinte años de trayectoria en la industria de la moda, el desfile de ´CFW-ME 20-30´ en su primera presentación en solitario.

Este especial evento se realizó en el segundo nivel de la Galería de Arte San Ramon Galería (ARS) ante la presencia de prensa, clientes, amigos y relacionados del diseñador.

A lo largo de las instalaciones de ARS en las que predominaba el color blanco, se realizó un desfile que consistió en cincuenta salidas y que contó con la participación de 41 modelos masculinos dominicanos y extranjeros.

Además, entre talento que formó parte del desfile, hay que resaltar la presencia de las ´Top Models´ Nicole Dupont y Margaret Valdez.

"Yo pienso que parte del proceso creativo, al momento de uno empezar a crear o conceptualizar una colección, es esa investigación que te permite dar rienda suelta a la imaginación y poder crear las cosas bajo un mismo criterio y concepto", comenta el diseñador.

"Tengo mis libros específicos que me hablan en cuanto a cómo fue la evolución textil durante las décadas de los años 20, 30, 40, 50 y demás. El mismo patrón, los mismos cortes y el estilo va evolucionando dentro de la sastrería y me gusta todo eso.

Ese proceso de investigación, de empaparme con lo que pasaba y sentirlo. Toda la estética en general es un punto de partida perfecta para el momento de la creación de una pieza ".

El desfile permitió a los presentes la oportunidad de apreciar de cerca cada detalle las piezas únicas y originales para la próxima temporada Primavera-verano, que también funcionan como un reflejo de una época en la que viajar conllevaba un estilo más cuidado y elegante.

Las próximas creaciones

Apenas concluido el desfile de desfile de ´CFW-ME 20-30´ y José Jhan ya está trabajando arduamente en sus próximos proyectos que incluye la presentación de Mondino by José Jhan, la cual es la tercera Colección Resort que hace para la marca de CCN.

También está la colección "Hogar" de pijama y ropa interior dirigida para hombres, mujeres y niños. Ambas colecciones se lanzarán en verano del 2024. En junio de este año también presentará la Colección Black Tie, una propuesta formal para eventos de gala y bodas.

Asimismo, Jhan también trabaja en una nueva colección que planea estrenar en el 2025: "Enrayados", que no es deportiva, pero sí va a tener una estética relacionada con el mundo del fitness, además de una tercera colección de zapatos.

"A mí no me gustan las improvisaciones", dice el diseñador. "A mí me gusta siempre estar pendiente de las cosas que están pasando, los movimientos de estilo, las tendencias, pero también me gusta mezclarlas y fundirlas en dentro de patrones clásicos y estéticas de décadas pasadas.

Yo nunca paro. Mi cabeza siempre está en modo creativo".