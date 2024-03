El vestuario nupcial suele ser uno de los elementos más esperados y comentados de las bodas, por lo que su elección no debe hacerse a la ligera.

Conscientes de ello, Paradisus by Meliá se unió al destacado productor de eventos Sócrates McKinney para celebrar la primera edición de "The One Bridal Fashion Show", como parte de The One Bridal Weekend,en el que cinco diseñadores dominicanos presentaron sus propuestas de moda nupcial para la temporada.

Giannina Azar, Gabriela Álvarez Azar y La Novea Bridal se encargaron de "vestir" la Plaza Colonial del hotel Paradisus Palma Real con sus diseños de novia para la mujer que busca lucir espectacular en su día especial.

Mientras, las firmas Leonardo Fifth Avenue y Calpo by Vladimir Jiménez ofrecieron opciones para el hombre que también se preocupa por acertar y busca salir de lo convencional sin dejar de verse elegante.

Sara Ranghi, directora de Marketing & Brand Development de Paradisus para la región América expresó su emoción por reunir a este selecto grupo de artistas dominicanos de la alta costura en un solo show, sentimiento que compartió McKinney al destacar que las cinco colecciones presentadas "ponen de manifiesto el alto nivel y buen gusto de nuestros creadores dominicanos".

La Novea

La Novea dio inicio al show con su colección "Blooming", inspirada en la magia y la sutiliza de la primavera. Apliques y estampados florales, volantes en forma de pétalos, cortes fluidos y siluetas etéreas cobran protagonismo en esta colección.

La propuesta está dirigida a la novia que se decanta por los clásicos tonos blancos para llegar al altar, con un toque romántico y femenino.

Calpo by Vladimir Jiménez

Para el hombre, Vladimir Jiménez presentó "Destino by Calpo", una colección que fusiona la elegancia clásica con toques modernos. La colección ofrece prendas que encarnan la sofisticación contemporánea para el hombre de hoy.

El propio diseñador la definió como una "propuesta de colores vibrantes y pasteles para el caballero que se vaya a casar, sea de día o de noche, y quiera verse elegante, pero no tan formal".

"Está diseñada para el hombre moderno, para el hombre contemporáneo, que quiere lucir vanguardista", explicó Jiménez a Diario Libre.

Gabriela Álvarez Azar

Como parte de su cápsula "Alvazar Bridal by Gabriela Álvarez Azar", la joven diseñadora presentó 13 diseños espectaculares que destacan por sus exquisitos detalles.

Las flores de tela elaboradas totalmente a mano, mesh bordado en cristales de Swarovski o piezas de concha nácar hacen cada uno de sus trajes únicos, ideales para las novias más arriesgadas.

Leonardo Fifth Avenue

La firma enfocó su propuesta en destinos tropicales. Se trató de un mix de seis diferentes colecciones en 15 piezas para que el hombre pueda ver la diversidad y variedad que caracteriza este sello.

Los tradicionales negro, blanco y azul marino, así como colores como rojo vino o mostaza se presentaron en trajes formales y semi formales.

Giannina Azar

Como no podía ser de otra manera, la noche cerró con la destacada diseñadora dominico-libanesa Giannina Azar, quien presentó 15 piezas de la colección "Flowers" y algunas de su colección "Renacentista".

La Maestra apostó por tonos pasteles como el baby blue, el rosa palo o el verde pistacho en trajes de corte geométrico complementados con detalles en flores, bordados a mano con capas y colas.

Según explicó Azar, esta selección fue pensada para las damas y madres de los novios, quienes también juegan un papel fundamental en las bodas. Su desfile culminó con dos trajes de novia modernos complementados con flores hechas a mano y flores de seda.