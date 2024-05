Alejandra Trujillo presenta las primeras colecciones de sus marcas de diseño Paso Fino y Armadaa

Alejandra Trujillo presenta las primeras colecciones de Paso Fino y Armadaa que son sus nuevas marcas de diseño de moda.

Paso Fino representa la elegancia y el buen gusto con un estilo más formal, mientras que Armadaa expresa un estilo más casual y atrevido.

Desde temprana edad Alejandra Trujillo mostró interés por el mundo de la moda, el estilo, el buen porte y la elegancia, inició como modelo a los 11 años y siempre diseñó y decoró sus propios vestuarios, añadiéndoles un toque especial y distintivo.

En su carrera como modelo, ha tenido la oportunidad de modelar en desfiles de Jenny Polanco, Martín Polanco, Michelle Reynoso, Paolo Di Valdi, Maritza Soto, entre otros.

Además, llegó a iniciar los estudios de diseño de moda en el Instituto Mercy Jacquez y en Pakeros.

De esta pasión por el buen vestir, el diseño y la moda, surge Paso Fino y Armadaa, estas son las nuevas marcas, a través de las cuales Alejandra Trujillo incursiona oficialmente en el mundo del diseño y en las que plasmará toda su creatividad y su sello artístico.

Ambas colecciones suman una presentación de 45 piezas divididas en vestidos, pantalones, tops, chaquetas, botas y sombreros.

La presentación de Paso Fino y Armadaa se realizó en un desfile que tuvo lugar en el salón Canciller del Hotel El Embajador, espacio en el que se dieron cita, reconocidos diseñadores y personalidades del mundo de la moda dominicana y también representantes de las Fuerzas Armadas del país, entre otros allegados.

“Para mí es un orgullo, poder ver, finalmente, mi sueño hecho realidad, Paso Fino y Armadaa son el resultado de un arduo trabajo que he venido haciendo desde hace más de un año, en cada una de las piezas he puesto mi esencia y parte de quien soy y también es una forma de honrar mi carrera como militar, a la vez que abro un nuevo camino, esta vez, en el mundo del diseño y la moda dominicana”, expresó Alejandra Trujillo.

Las colecciones

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/02/paso-fino-7.jpg Con estas colecciones, Alejandra Trujillo busca que cada mujer se sienta identificada y orgullosa de su feminidad (FUENTE EXTERNA)

Paso Fino nace en honor a sus padres, su padre, fue diplomático, montador y coleccionista de caballos de paso fino y su madre fue una de las primeras modelos dominicanas que trabajó con diseñadores de alta categoría como Oscar de la Renta.

Esta marca busca reflejar el lado formal, elegante y refinado de la mujer, incluye vestidos de noche y otras piezas que resaltan la delicadeza y la distinción. Además, Paso Fino también expone botas y sombreros cuyos diseños, hacen una interesante mezcla entre la pasión por los caballos y el estilo country.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/02/armadaa-5.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/02/armadaa-5.jpg Armadaa es un homenaje a su carrera como militar, a su hijo, quien es ingeniero de vuelo de helicópteros de combate en el ejército de los Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)

Armadaa es un homenaje a su carrera como militar, a su hijo, quien es ingeniero de vuelo de helicópteros de combate en el ejército de los Estados Unidos y también está inspirada en todas las mujeres que con honor y valentía pertenecen a las Fuerzas Armadas del paí

Esta colección mezcla los colores de los uniformes de las FFAA y a pesar de que tiene un enfoque especial en la moda femenina, también presenta 10 pantalones para caballeros los cuales tienen plasmada la colección de arte Amor Propio del pintor puertorriqueño Christopher Soto, la cual estuvo exhibida recientemente en Italia.

Con estas colecciones, Alejandra Trujillo busca que cada mujer se sienta identificada y orgullosa de su feminidad, y a la vez se sienta armada de esfuerzo, coraje, resiliencia, valentía y determinación, que diariamente renueve las fuerzas y se levante para luchar por sus metas.

Sobre Alejandra Trujillo

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/02/foto-principal-ignacio-glass-alejandra-trujillo-junior-jorge-y-sulin-lantigua-de-glass-junto-a-modelos-con-disenos-de-paso-fino-y-armadaa--1.jpg Ignacio Glass, Alejandra Trujillo, Junior Jorge y Sulin Lantigua de Glass junto a modelos con diseños de Paso Fino y Armadaa (1) (FUENTE EXTERNA)

Alejandra Trujillo es una mujer dominicana emprendedora, auténtica y versátil, pertenece al cuerpo de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, es la creadora del premio Búho, es conferencista motivacional de “Actitud Yo Puedo”.

Ella realiza entrevistas y comenta de diversos temas en Trujillo By The Way, además es estudiante de término de Derecho y también se ha desempeñado en otros sectores como ciberseguridad, derechos humanos, cosmeatría y modelaje.