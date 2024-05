"El Cristo", el impresionante diseño de Giannina Azar que lució Massiel Taveras en Cannes

La actriz y productora dominicana radicada en Los Ángeles Massiel Taveras dijo presente en la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Cannes, uno de los eventos más importantes de la industria del cine.

La Miss República Dominicana 2007 vistió una obra de arte de Giannina Azar bautizada como "El Cristo", que la propia diseñadora catalogó como el diseño más importante y significativo de la historia de su carrera.

"El Cristo", que significa el hijo de Dios hecho hombre, es un cuadro pintado a mano en óleo textil sobre una capa de ciberlina de seda blanco plasmado por el pintor Yan Páez, en una forma de manto o capa de unos 15 pies de largo, según explican a través de un comunicado.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/23/442418902-18443391514052463-4572796129759886191-n.jpg

El retrato del rostro de "El Cristo" mide aproximadamente 9 pies. La grandiosa imagen es un verdadero espectáculo digno presenciar, ya que al ser concebido en tonos tierra con aplicación de unos 10,000 cristales de swarovski y rhinestone, revela unas dimensiones que crea la sensación de que "El Cristo" está vivo sobre la larga capa de corte geométrico. Un traje base negro en ciberlina, de corte tubular, completan la obra maestra.

Aunque no se ha revelado el valor exacto de la creación, se estima que el diseño pudiera ser cortado y vendido hasta en 450 mil dólares, siendo este el vestido más valioso de Azar hasta la fecha.

"Estamos honrando al dador de los talentos y eso no tiene precio, pero, sí un infinito valor con los fondos de este arte. La idea es aportar a la humanidad a continuar haciendo obras humanitarias, pero, sobre todo, llevar el mensaje de salvación. Por lo pronto será conservado en un importante museo en Estados Unidos", expresó Massiel.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/05/23/438108670-18443391541052463-8319340517076111882-n.jpg

"El Cristo", que en el idioma griego significa "el ungido", describe en formas físicas el verso de la biblia Juan 3:16: "Porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna".

"No tengo palabras para describir lo que sentí al medirme esta pieza, estar vestida de ´El Cristo´ es el hecho más trascendente que he vivido hasta hoy en esta industria, no creo que otro traje pueda superar este, nadie puede competir con la verdad que expone esta pieza. ´El Cristo´ vive en Cannes y en todos lados, el mundo entero lo verá y toda rodilla se doblará", agregó Massiel.

La actriz, luego de ser seleccionada como imagen para una importante campaña de belleza natural en Hollywood este año, recibió hace unos días el reconocimiento como "Mujer del año" y orgullo dominicano en Hollywood en la portada anual de la revista TWIF Internacional en Los Ángeles.