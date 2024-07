El uniforme de Haití, entre los más destacados de los Juegos Olímpicos 2024

Cuando se trata de moda olímpica de alta gama, ya sea para las ceremonias de apertura festivas del viernes o para la competencia, todas las pasarelas conducen a París.

Uno de los uniformes presentados que se ha robado la atención es el de la vecina nación de Haití.

Tal y como recoge un reportaje de la agencia AP, una docena de atletas haitianos vestirán un diseño de Stella Jean.

Stella estará estilizando ella misma a cada una de la docena de atletas haitianos. La diseñadora italo-haitiana afincada en Roma, calcula que tiene exactamente dos segundos, en la noche de la ceremonia de apertura, para impresionar al mundo con una imagen que puede resonar por años.

"Para estos atletas, es una victoria estar aquí", dice Jean, cuyo diseño vívido y colorido tiene la intención de resaltar la vitalidad cultural de la nación caribeña.

Haití: "Saben que sus cuerpos son una bandera"

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/ap24207723826768_1.jpg La diseñadora Stella Jean muestra la moda que usarán los atletas olímpicos haitianos en los Juegos Olímpicos de Verano de 2024 en París. (AP)

Stella Jean está acostumbrada a diseñar prendas bonitas. Pero la belleza por la belleza no fue una consideración en sus diseños para el equipo de Haití. Todo era cuestión de mensaje.

"Esta será la primera buena noticia que salga de Haití en al menos los últimos tres años", dice, y la aparición de los atletas es un mensaje contra las noticias sobre agitación política, pobreza o desastres naturales. "Así que sentí la responsabilidad de decir todo lo que pudiera sobre el país".

Para eso, Jean colaboró con el artista haitiano Philippe Dodard, cuya pintura vibrante se incorporará a los uniformes ceremoniales: una falda de tonos brillantes para las mujeres y pantalones para los hombres, combinados con artículos tradicionales como una camisa de cambray.

Los diseños se han construido con telas "sobrantes": sostenibilidad, sí, pero no porque esté de moda, dice Jean, sino porque en Haití es tanto una tradición como una necesidad.

Jean llama a los atletas haitianos "embajadores"

"Estos embajadores estarán allí, en París", dice, "y todos saben, aunque sean muy, muy jóvenes, lo importante que es su presencia, y que no se trata sólo de rendimiento. Saben que sus cuerpos son una bandera".

Otros detalles sobre varios diseños de uniformes:

Canadá: Un enfoque en la inclusión y la adaptabilidad

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/ap24207691948823_2.jpg

Durante el proceso de diseño, el equipo de Lululemon, que equipó a los atletas de Canadá por segunda vez, dice que escucharon atentamente a los atletas y cómo se sentían con la ropa.

"Cuando te sientes lo mejor posible, rindes lo mejor que puedes", dice Audrey Reilly, directora creativa del equipo de Canadá en la compañía de ropa deportiva.

"Me sorprendió que un atleta profesional tuviera que hacer eso", dijo Reilly en una entrevista. Así que dijimos: "Vamos a investigar". Uno de los resultados fue un "pantalón de carpintero sentado", parte de una colección destinada a ser inclusiva y adaptable.

Otras características incluyen cierres especiales para facilitar ponerse y quitarse las prendas, y bolsillos en las rodillas para que una atleta como Levine pueda acceder a su teléfono cuando entrena.

México: Un enfoque unisex, que fusiona la tradición con el estilo moderno

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/ap24207717978762_1.jpg Esta combinación de fotografías proporcionadas por Men's Fashion muestra al clavadista mexicano Juan Manuel Celaya, izquierda, y a la atleta mexicana de canotaje Karina Alanis Morales, derecha, modelando los uniformes mexicanos. (AP)

Marijose Rivera fue elegida como diseñadora del uniforme de ceremonia mexicano después de un concurso interno en su empresa, Haber Holding. Para concretar su proyecto, la diseñadora de 26 años dedicó semanas a hacer bocetos.

"No siempre somos lo que hemos mostrado al mundo ... somos mucho más que eso", dijo Rivera desde la Ciudad de México. "Quería representar a México como algo diferente, algo vanguardista, fashion, pero sin dejar de lado lo que somos como cultura y tradición".

Sus diseños son unisex, con una sobrecamisa informal o chaqueta camisera, con acentos de vibrante "rosa mexicano" sobre los hombros, el cuello, las mangas y la solapa del bolsillo. "Estamos queriendo romper paradigmas no sólo en cuanto al diseño sino también en esta parte de que el rosa no es sólo para las niñas o que los hombres y mujeres no pueden usar lo mismo", dijo Rivera.

En la parte posterior de las chaquetas hay un boceto del monumento mexicano Ángel de la Independencia, también conocido como Victoria Alada, ubicado en la Ciudad de México y epicentro de muchas celebraciones nacionales. Las mangas presentan estampados que representan "milagritos" o exvotos artesanales.

Los milagritos "son un pedacito de todos nosotros para los atletas, que se lo lleven y sepan que, aunque estamos del otro lado del mundo los estamos apoyando y estamos muy orgullosos de verlos allá".

India: Mezcla de lo antiguo y lo nuevo

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/ap24207721004575--1.jpg Esta imagen compartida por la Oficina de Información Pública muestra atletas indios posando con funcionarios mientras modelan los uniformes ceremoniales y de competencia de la India para los Juegos Olímpicos de París en Nueva Delhi, India. (AP)

El diseñador indio Tarun Tahiliani es conocido por su capacidad para fusionar elementos tradicionales con una sensibilidad moderna. Y eso es lo que él y su marca de ropa masculina Tasva han intentado hacer por el equipo olímpico de su país.

Para los hombres, Tahiliani comenzó con una kurta, la típica camisa asiática larga y holgada. La combinó con un bundi, o chaqueta tradicional sin mangas. Le dijo a la revista que usa un bundi todos los días, inspirado en su padre, que fue almirante de la marina india.

Después de los comentarios del comité olímpico, el diseñador se alejó de un aspecto similar al uniforme para las mujeres, optando por un sari, que dice que "puede halagar cualquier tipo de cuerpo, y eso es exactamente lo que queremos para nuestras atletas".

Corea del Sur: Inspiración en un símbolo nacional

https://resources.diariolibre.com/images/2024/07/25/ap24207722506527_1.jpg Miembros del equipo nacional de Corea del Sur visten uniformes para la ceremonia de entrega de medallas de los Juegos Olímpicos de París 2024. (AP)

Los atletas de Corea del Sur lucirán uniformes inspirados en el "taegeuk", el símbolo circular nacional del país que ocupa el centro de su bandera. El círculo rojo y azul connota armonía entre las fuerzas cósmicas negativas de la parte azul y las fuerzas cósmicas positivas de la roja.

Los motivos de los uniformes de la marca North Face también incluyen uno de los cuatro trigramas negros (grupos de barras) de las esquinas la bandera, según Youngone Outdoor Co., socio oficial del comité olímpico del país que produce y distribuye ropa de North Face en Corea del Sur. El trigrama que se utiliza simboliza el agua.

Un uniforme para las ceremonias de entrega de medallas incluye una chaqueta que representa las aguas azul índigo de la costa este del país en un estilo de pintura con tinta, un cinturón rojo y pantalones negros, dice Youngone.

El uniforme del equipo de Corea para las ceremonias de apertura y clausura fue diseñado por Musinsa Standard, una marca privada dirigida por la tienda de moda en línea surcoreana Musinsa.

