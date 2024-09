Dos visionarias dominicanas debutan en el Fashion Designers of Latin America

Tropical Metrópolis 1613, de las diseñadoras dominicanas Albania Rosario y Angie Polanco, se presentó en la Semana de la Moda de Nueva York, que se realizó en el Fashion Designers of Latin America (FDLA).

Angie Polanco es una consagrada diseñadora dominicana y Albania Rosario es una empresaria, también dominicana radicada en Nueva York, presidenta de FDLA.

Lo novedoso de esta colección, que sitúa a la República Dominicana como uno de los destinos latinoamericanos más innovadores en la industria, es que por primera vez en la historia, los asistentes pudieron comprar de forma instantánea las piezas directamente desde sus asientos a través del portal web mientras disfrutaban de la pasarela, y recibirlas en solo dos semanas.

"¡De la pasarela al closet en solo dos semanas!" Es el futuro de las ventas y el marketing en la moda, y está sucediendo ahora mismo, gracias a tecnología hecha con AI en República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/17/4-tropical-metropolis-look-3.jpg La propuesta estuvo compuesta por piezas masculinas y femeninas. (FUENTE EXTERNA)

"La sostenibilidad es el futuro," afirma Angie Polanco, diseñadora de moda; aunque en realidad es el presente y esta colección hace evidente que también el presente.

La colección está diseñada y producida utilizando la tecnología más avanzada en sostenibilidad, con materiales orgánicos como algodón orgánico, tencel y seda vegana, en colaboración con Resonance en Santiago, República Dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/17/6--tropical-metropolis-look-5.jpg La colección cuenta con piezas atemporales y combinables entre sí. (FUENTE EXTERNA)

El estilo vanguardista de esta colección refleja una combinación perfecta de creatividad artística e innovación tecnológica, explorando nuevas fronteras en la moda y rompiendo límites establecidos. Este trabajo también está enfocado en generar empleos, estimular economías y proteger el medio ambiente.

Tropical Metrópolis 1613 nace de la sinergia entre la República Dominicana y Nueva York, fusionando las casas tradicionales de la arquitectura vernácula dominicana con los rascacielos de la Gran Manzana.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/17/9-tropical-metropolis-look-8.jpg Son piezas frescas y de colores alegres. (FUENTE EXTERNA)

El nombre "Tropical Metrópolis 1613" tiene un significado histórico importante: en 1613, el dominicano Juan Rodríguez llegó a Manhattan, convirtiéndose en el primer inmigrante en la Gran Manzana, según un estudio realizado por The City College of New York (CUNY).

Inspirada en esta conexión histórica entre la República Dominicana y Nueva York, Albania invitó a Angie a unirse a esta nueva marca, que representa una fusión de la isla y la diáspora dominicana.

https://resources.diariolibre.com/images/2024/09/17/8--tropical-metropolis-look-7.jpg La esencia es vanguardista. (FUENTE EXTERNA)

Sobre las Diseñadoras

Durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 en 2020, la visionaria Albania Rosario ideó una forma para que su negocio y los diseñadores de FDLA siguieran creando y generando ventas en la "nueva normalidad".

En 2022, lanzó Marcas Latam (Brands of Latin America), una plataforma de comercio electrónico que permite a los diseñadores de FDLA vender sus productos directamente desde la pasarela.

En 2024, Albania se asoció con Lawrence Lenihan, fundador de Resonance, para unirse a Amplify, un proyecto acelerador para diseñadores que permite diseñar y producir colecciones mediante ONE, un innovador sistema operativo para la moda impulsado por inteligencia artificial.

Angie Polanco, diseñadora galardonada, es reconocida por su dominio en el uso de estampados y colores vibrantes personalizados. Con 15 años de experiencia en la moda entre Europa, República Dominicana y Estados Unidos, su talento y estilo único brillan en la colección Tropical Metrópolis 1613.

Albania Rosario, fundadora y CEO de FDLA, celebra 15 años de éxito en la plataforma. Su profundo conocimiento del negocio de la moda es la fuerza estratégica detrás de esta colección. Además de su trabajo en FDLA, Albania diseña su propia colección, "Nothing to Wear".

"Para mí, la sostenibilidad no es solo una tendencia, es una responsabilidad. Mis diseños honran la rica herencia de la República Dominicana mientras protegen el futuro del planeta," dice Albania Rosario, fundadora y CEO de FDLA.