10 años después, la pregunta ¿de qué color es este vestido? siembra la duda otra vez

El color de un vestido se convirtió en un debate viral a nivel mundial hace 10 años. La pregunta y las respuestas dividieron al mundo, en ese entonces.

Este miércoles uno de enero también fue publicado como un recuerdo y de nuevo la famosa prenda sembró la duda sobre su color.

Aunque con el tiempo se reveló que la pieza era azul con negro, aún hoy algunas personas lo siguen viendo blanco con dorado.

El post de este miércoles sobre el vestido fue publicado por la cuenta en X "Por qué es tendencia" (@porktendencia), alcanzando hasta el momento 4,8 millones de visualizaciones, 41 mil "me gusta", 3 mil retuit y cientos de comentarios, al igual que en el pasado.

Opiniones

"Me acaba de pasar lo más raro del mundo. Yo siempre lo he visto azul, me encontré ese post y por primera vez en mi vida lo vi dorado y blanco, fui a Tiktok a ver si no estaba alterado el de esta imagen y cuando volví a X ya era de nuevo azul y negro", dijo un internauta.

"De las pocas cosas que genuinamente supimos mantener en sintonía en el mundo de internet, jamás fue blanco y dorado, pero logramos mantener el debate vivo y volver locos a las personas cuerdas intentando refutar una clara tomada de pelo", fue otro comentario.

"Es blanco, que se vea azul es por la obvia respuesta de que absorbe el color por ser prácticamente un lienzo vacío", "Antes de abrir la imagen lo veía blanco. Soy la única?", "Yo lo vi blanco, entre a leer los comentarios salí y estaba azul, "No es azul en sí porque falta un tono más notorio para entrar en ese rango", "Totalmente azul", "No, yo veo los dos colores blanco-dorado y negro-azul, depende de la iluminación", .

"Yo lo veo blanco y dorado y siempre será blanco y dorado hasta que haya evidencia real de que el vestido es de otro color. 10 años y sigo sin ver en ningún lado el negro ni el azul", "Es blanco por el ángulo de la cámara, la absorción de la luz y obviamente del color".

El verdadero color del vestido

El vestido en realidad era azul y negro, pero la iluminación y la percepción visual de cada persona influían en cómo se veía. Este fenómeno se debía a una ilusión óptica relacionada con la forma en que el cerebro interpreta la información visual, publicó el medio Marca.com.

"El responsable de que este vestido se hiciera viral fue Keir Johnson, autor de la foto", dice la publicación.

La primera foto fue publicada por el sitio Tumblr.

"Vestido":

