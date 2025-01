El mensaje oculto detrás de los looks de la investidura de Donald Trump

Este lunes 20 de enero Donald Trump prestó juramento para convertirse en el 47º presidente de los Estados Unidos y, como era de esperarse, la moda estuvo a la vanguardia en la ceremonia.

Las primeras damas, la saliente y la entrante, como siempre, derrocharon estilo, eligiendo con cuidado sus atuendos para reflejar tanto su personalidad como su papel en la nación.

La mítica (y adaptada) frase "God Bless the Fashion" ("Dios bendiga la moda") cobró vida en cada uno de los looks elegidos para una jornada donde las bajas temperaturas en Washington D.C. no impidieron que las figuras femeninas prominentes del día lucieran sus mejores galas, fusionando estilo y funcionalidad con sofisticación.

Este año, los abrigos de líneas limpias fueron, sin duda, los grandes protagonistas en la investidura, protegiendo no solo del frío, sino convirtiéndose en poderosos símbolos de la elegancia y fuerza que estas mujeres aportan a la política estadounidense.

Estos son nuestros estilismos favoritos.

Melania Trump

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/20/melania-2025-01-20t144510z-1865193845-rc.jpg Melania Trump y Donald Trump.

La primera dama optó por un look bicolor en azul marino y blanco: abrigo cruzado del diseñador Adam Lippes, un sofisticado sombrero de ala ancha de la firma neoyorkina Eric Javitz, con aire de misterio, tacones azul marino de Manolo Blahnik y guantes de piel negros.

Ivanka Trump

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/20/047f4dd5-5ba0-4b9c-a965-ebddd1aa779f.jpg

Inspirado en los 40, la hija del presidente deslumbró con este dos piezas de Dior, obra de la diseñadora Maria Grazia, a juego con sombrero pastillero y el mítico bolso negro Lady Dior. Un toque con el que homenajeó el corte New Look del modisto francés.

Jill Biden

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/20/ce492ba6-858c-44b5-9c16-0192ad9c7ab1.jpg

Fiel a su elegante estilo, la exprimera dama deslumbró con un total look del americano Ralph Lauren, compuesto por un sofisticado abrigo violeta con zapatos y guantes a juego. Un tono audaz que aportó una dosis de frescura y energía al evento.

Usha Vance

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/20/esposa-vince-imagen-an-ongoing-celebration-of-american-history-and-tradition.jpg

La esposa del vicepresidente volvió a apostar por la casa Óscar de la Renta, con un femenino abrigo cruzado color rosa a juego con una bufanda y unas botas altas de ante del mismo tono. Combinó su outfit con unos aretes en forma de flor.