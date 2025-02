Muere Yrjö Kukkapuro, diseñador finlandés de sillas postmodernas

Yrjö Kukkapuro, un renombrado diseñador finlandés cuyo estilo posmoderno de sillas adornó salas de espera, oficinas y salones a lo largo de Finlandia, así como colecciones en el Museo de Arte Moderno en Nueva York y el Museo Victoria y Alberto en Londres, ha fallecido. Tenía 91 años.

Su muerte el sábado en su hogar a las afueras de Helsinki fue confirmada por su hija, Isa Kukkapuro-Enbom, en un correo electrónico a The Associated Press el domingo, así como en un comunicado del Studio Kukkapuro, donde ella es la curadora. No se reveló la causa de la muerte.

"Casi todos los finlandeses han sentado en una silla que él diseñó — en una estación de metro, en un banco, en la escuela o en una biblioteca", dijo el estudio en un comunicado de prensa.

"Yrjö Kukkapuro nunca dejó de diseñar y concebir nuevas ideas. Hasta el final, reflexionó sobre el concepto de su nueva silla, cuyo plan tenía claro en su mente. Su asistente no tuvo tiempo de hacer los dibujos de la silla".

En una carrera que abarcó más de 70 años, las sillas de Kukkapuro fueron elogiadas por su comodidad, funcionalismo y ergonomía, así como por su diseño, y presentaron nombres como Ateljee, Karuselli-chair, Long Chair y, la más famosa, la Experiment.

Diseñada en 1982, la silla Experiment fue considerada vanguardista pero finalmente se convirtió en un éxito comercial y se vio como un punto de inflexión clave para el estilo posmoderno de muebles.

La Experiment incluye reposabrazos ondulados decorativos en colores brillantes, un respaldo y asiento tapizados, y su característico asiento inclinado a pesar de que el marco está plano en el suelo.

Aunque la producción inicial cesó en la década de 1990, la marca europea de diseño de muebles Hem solicitó permiso a Kukkapuro en 2021 para reproducirla con pequeños ajustes en la escala y la construcción.

"Nos entristece la noticia del fallecimiento de Yrjö, y nuestros pensamientos están con su familia", dijo en un correo electrónico a AP Petrus Palmér, fundador y director ejecutivo de Hem. "Fue un pionero en el diseño de muebles y nos mostró que un enfoque no conformista es la única manera de lograr un legado duradero".

Silla Experiment

https://resources.diariolibre.com/images/2025/02/09/b3aacc4c-8bb1-403e-ab3a-372069161040.jpg

La silla Experiment se vendía por hasta 2.399 euros (2.479 dólares) en el sitio web de Hem el domingo, donde una descripción la calificaba de "atemporal, audaz y tan convincente hoy como el día en que fue creada".

"En la silla Experiment , Kukkapuro buscó añadir arte al funcionalismo, para satisfacer gustos románticos junto con satisfacer necesidades esenciales", se lee en la descripción. "El resultado es sorprendente, auténtico, un héroe del diseño del siglo XX".

Kukkapuro diseñó el estudio y hogar de su familia para que contara con un techo en forma de ola y ventanas de vidrio de piso a techo.

para que contara con un techo en forma de ola y ventanas de vidrio de piso a techo. Construido a finales de la década de 1960 para él y su esposa, la artista Irmeli Kukkapuro, quien falleció en 2022, está programado para convertirse en un museo el próximo año.