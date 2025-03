Premios Soberano 2025: las mejor vestidas de la alfombra roja

La alfombra roja de los Premios Soberano 2025 se convirtió en un desfile de elegancia y glamour, donde las celebridades criollas e internacionales se robaron todas las miradas con sus impresionantes looks.

Desde vestidos de alta costura a detalles sofisticados, los invitados dejaron claro que este evento sigue siendo una de las citas más esperadas del año. Te compartimos quiénes han sido (a nuestro entender) l@s 10 mejor vestid@s y cómo la moda se apoderó de la noche más esperada del entretenimiento en nuestro país.

Yubelkis Peralta

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/26/photo-2025-03-25-21-06-25-592f6488.jpg Diseñado por Yusef Sánchez, el vestido de Yubelkis Peralta fue bordado a mano con la superposición de aplicaciones lineales y arqueadas. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Inspirado en el estilo Art Déco, este vestido tipo columna diseñado por Yusef Sánchez está bordado a mano con la superposición de aplicaciones lineales y arqueadas en color gris plomo metalizado, evocando las obras arquitectónicas más representativas del estilo.

Celinee Santos

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/26/celinee-aca1103b.jpg Celinee Santos lució una obra maestra de crepé marroquí tono marfil diseñada por Luis Domínguez. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

La Miss República Dominicana lució una obra maestra de crepé marroquí tono marfil diseñada por Luis Domínguez, con el estilismo de Keyther Estévez.

Para esta estatuesca silueta se crearon, en la parte inferior, cientos piezas simulando los arcos peraltados escalonados que dan la ilusión de cola de medusa marina creada en el mismo tejido de organza de tono marfil.

Este trabajo artístico de las formas sobre el vestido es autoría de la artista plástica Lola Sterling y el modisto Omar Díaz con asistencia de la diseñadora Katlin Ramírez en exclusiva para el Atelier de Alta Costura de Luis Domínguez.

Nahiony Reyes

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/26/photo-2025-03-25-19-15-22-e7415d36.jpg Nahiony Reyes fue vestida por la diseñadora Suzette Taveras. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/26/photo-2025-03-25-19-15-21-d41c1377.jpg Nahiony Reyes fue vestida por la diseñadora Suzette Taveras. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Nahiony Reyes desfiló por la alfombra roja con un diseño de la diseñadora Suzette Taveras.

El vestido, confeccionado en tafeta de seda en un sofisticado tono burgundy, presentó un escote "palabra de honor", una silueta de falda tubo y una sobrefalda prominente en un lateral, añadiendo un aire de dramatismo y distinción al conjunto, a través de líneas limpias y detalles contemporáneos.

El estilismo, a cargo de Priscila Reinoso, buscó mantener la armonía del look con un enfoque monocromático y atemporal. El maquillaje, realizado por Bryan Santana, se basó en ojos minimalistas y labios en un profundo rojo que añadieron un toque de pasión y fuerza.

Complementando el look, lució las joyas de Leslie Mota Jewelry y un sleek bun creado por Stephany Lorenzo (Phany).

Evelyna Rodríguez

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/26/photo-2025-03-25-20-12-32-dfedbc19.jpg El vestido de Evelyna Rodríguez, diseñado por Giannina Azar, contó conperlas en tono marfil que cubrían el torso y caían en un patrón elegante. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Este diseño de Giannina Azar con cuencas de perlas en tono marfil que cubren el torso y caen en un patrón elegante y estructurado, crea un efecto de armadura lujosa. Organizadas en múltiples capas superpuestas, las perlas forman una silueta ajustada al cuerpo que acentúa la figura.

La base en tonos neutros beige se extiende hacia una falda fluida y etérea, completando el conjunto con un aire de sofisticación. La estética del conjunto evoca la moda de inspiración egipcia y Art Deco, transmitiendo una sensación de realeza y un glamour atemporal.

Charytín Goico

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/26/photo-2025-03-25-20-12-54-1-86d371e9.jpg Charytín lució tanto elegante como juvenil en un vestido largo con tonos vibrantes. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/26/photo-2025-03-25-20-12-54-aa4053df.jpg Charytín lució tanto elegante como juvenil en un vestido largo con tonos vibrantes. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Con la alegría que la caracteriza, Charytín lució tanto elegante como juvenil en un vestido largo de Giannina Azar con un escote deep plunge y shoulder pads. La degradación de rosado a azul en lentejuelas fueron el complemento perfecto para las facciones de la artista.

Zoé Saldaña

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/26/photo-2025-03-25-20-08-35-2-fcb2bfde.jpg Zoé Saldaña deslumbró vestida por la firma Monse Maison. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/26/photo-2025-03-25-20-08-35-549c3d11.jpg Zoé Saldaña deslumbró vestida por la firma Monse Maison. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS) https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/26/photo-2025-03-25-20-08-35-1-a61a124e.jpg Zoé Saldaña deslumbró vestida por la firma Monse Maison. (DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS)

Zoé Saldaña deslumbró vestida por la firma Monse Maison, creada por la talentosa dupla del dominicano Fernando García y Laura Kim.

La actriz de origen criollo lució un elegante vestido en color champán, que asemeja una malla construido sobre un cuello halter. Con su característico porte y comodidad, Zoé llevó el diseño con una gracia impecable. El open back de su vestido abría paso a una cola de tela que logró mantener la sencillez y elegancia.

Amara "La Negra"

https://resources.diariolibre.com/images/2025/03/26/photo-2025-03-25-20-59-00-61d51a37.jpg Amara La Negra se inspiró en la artista Joyce Bryamt. (FUENTE EXTERNA)

Amara "La Negra" impuso el estilo retro y la sofisticación del Old Hollywood, vistiendo una creación de la diseñadora Suzelle Taveras, directora creativa de Bride to Be y la asesoría en imagen del estilista y director de arte Bramtco Martin.

La artista apostó por un diseño inspirado en el legado de la actriz, cantante y defensora de los derechos afroamericanos en los años '50, Joyce Bryamt, quien fue apodada en su época "la Marilyn Monroe negra".

La creación columna en crepé amarillo canario, bordada con canutillos, cristales y abalorios, contó con un llamativo escote tubular y un chal a juego, para otorgar un toque distinguido y fluido.