"The One Bridal Weekend", lo mejor de la moda nupcial en un destino paradisíaco

Rafael Rivero, Sócrates McKinney, Laura García, Varsovia Ramírez, María Alejandra Sobrino, Sara Ranghi, Manuel Febrillet y Gloria Peña durante "The One Bridal Weekend". ( FUENTE EXTERNA )

La Plaza Colonial del Paradisus Palma Real Golf & Spa Resort acogió la segunda edición de The One Bridal Weekend, un evento que reunió lo mejor de la moda nupcial femenina y masculina.

Con propuestas vanguardistas, sofisticadas y llenas de versatilidad, este evento se consolidó como el punto de referencia para aquellos que buscan resaltar en su día especial.

Desde vestidos de novia atemporales hasta trajes de novio modernos, The One ofreció una experiencia pensada para todos los gustos y estilos, marcando las últimas tendencias en el mundo nupcial.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/07/rafael-rivero-punta-cana-5f762e7f.jpg La colección de Rafael Rivero inauguró el desfile. (FUENTE EXTERNA)

El desfile comenzó con la colección de Rafael Rivero, cuya colección buscaba resaltar la elegancia que perdura en el tiempo en cada pieza.

El diseñador presentó vestidos románticos que jugaban con texturas y siluetas clásicas, ideales para novias que buscan verse espectaculares el día de su boda y, al ver sus vestidos años después, puedan sentir que tomaron la decisión correcta.

Esta visión, mezclada con detalles delicados, marcó el inicio de una pasarela que encarnaba el alma del romance.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/07/manuel-febrillet3-eb6be1cd.jpg Propuesta de Manuel Febrillet. (FUENTE EXTERNA)

Propuestas para él y ella

La pasarela siguió con una propuesta innovadora para los hombres, de la mano de Manuel Febrillet. Su colección "Elegancia de destino" hizo énfasis en la versatilidad y sofisticación, ofreciendo trajes diseñados para adaptarse a cualquier tipo de boda, ya sea en la playa, la ciudad o en una montaña.

Con cortes impecables y telas de alta calidad, Febrillet demostró que la moda nupcial masculina puede ser tan elegante y detallada como la femenina, llevando a los novios a un nivel de sofisticación inesperado y perfecto para cualquier destino.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/07/laura-garcia-bridal2-5f8b6ec7.jpg Laura García busca vestir a la novia poco convencional. (FUENTE EXTERNA)

La firma Laura García Bridal, por su parte, sorprendió con una colección poco convencional. Con siluetas clásicas y una combinación de seda y encajes, la diseñadora presentó piezas con un giro moderno, perfectas para la novia que quiere fusionar tradición y vanguardia.

Cada vestido fue una celebración del estilo único de la isla, ideal para novias atrevidas que buscan algo diferente y a la vez elegante. La colección de García es un testimonio de cómo la moda nupcial puede ser reinterpretada con un toque distintivo y lleno de frescura.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/07/hippolito3-6fafef5f.jpg La firma Hippólito distingue por su elegancia atemporal. (FUENTE EXTERNA)

De vuelta a la moda masculina, la firma Hippólito presentó su colección "The One, Hippólito", pensada para el novio moderno que busca elegancia y estilo impecable. La propuesta destacó por sus piezas versátiles, pensadas para durar más allá del gran día, permitiendo al hombre aprovechar su look en diversas ocasiones.

La elegancia simple y la sofisticación fueron los protagonistas de la pasarela, mostrando que el estilo masculino también tiene un lugar destacado en la moda nupcial.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/07/the-white-dress-4f9cf234.jpg

Finalmente, The White Dress Bridal Boutique presentó su colección TWD, la cual ofrece una variedad de estilos que se adaptan a diferentes tipos de novias.

Con vestidos cortos, de corte A, sirena, bohemios y princesa, cada pieza fue pensada para ofrecer comodidad y ligereza, ideales para bodas en destinos como República Dominicana.

Los materiales frescos y delicados fueron perfectos para novias que buscan una opción moderna y elegante sin sacrificar la comodidad en su día especial.

Referente de tendencias nupciales

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/07/socrates-y-sara-e7d7068a.jpg Sócrates McKinney y Sara Ranghi. (FUENTE EXTERNA)

Sara Ranghi, directora de Marketing & Brand Development de Paradisus para la región América, expresó su satisfacción con el éxito de The One Bridal Weekend, destacando la relevancia del evento como una plataforma de referencia para las tendencias de moda nupcial.

"Es un evento que reúne en un mismo escenario a grandes personalidades de la alta costura dominicana, coordinado magistralmente por nuestro reconocido gurú de la moda, Sócrates McKinney", comentó.

McKinney, productor general del evento, destacó la relevancia de citas como The One Bridal Weekend para establecer las tendencias que dominarán las bodas, resaltando el talento de los diseñadores dominicanos.

Agradeció a los creativos por su dedicación y por saber capturar, a través de sus propuestas, los sueños y deseos de los futuros esposos.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/04/07/grupo-the-one-b72f32a2.jpg Invitados y diseñadores durante el conversatorio The One Talk. (FUENTE EXTERNA)

Como parte del fin de semana que conjugó moda nupcial y bodas destino, los organizadores ofrecieron una exclusiva cena de bienvenida en el Restaurante Flora by Leandro Díaz, donde se dieron cita representantes de medios nacionales, influencers y personalidades del mundo de la moda.

Además, se realizó el conversatorio The One Talk, un espacio interactivo en el que los asistentes tuvieron la oportunidad de dialogar y conocer de cerca las inspiraciones y procesos creativos de los diseñadores participantes.

