Siete cosas prohibidas para los invitados de la MET Gala

¡Ir a la Gala del MET suena como un sueño, ¿no? Pero cuidado: romper las reglas puede hacer que ese sueño se vuelva pesadilla. Aunque conseguir una invitación ya es bastante complicado, que te expulsen por un descuido no es tan difícil como parece.

Como cada año, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York abre sus puertas el primer lunes de mayo para convertirse en el punto de reunión de los amantes de la moda.

Y en esta edición, las expectativas estarán concentradas en el arte sartorial con la temática de Superfino: el arte de la sastrería en el dandismo negro, por lo que el evento promete elegancia en su máxima expresión.

Prohibiciones en la MET Gala

Aquí te dejamos siete cosas que jamás deberías hacer si logras pisar la alfombra más exclusiva del mundo de la moda.

1.Primero que nada, olvídate del celular. No, no es que no puedas llevarlo, pero está estrictamente prohibido tomar selfies o videos dentro del evento. La privacidad es clave, y para capturar el momento ya hay fotógrafos profesionales por todas partes.

2.¿Pensabas ir con tus hijos? Mejor piénsalo de nuevo. La gala es solo para mayores de 18 años. Ni los más fashionistas adolescentes entran en esta fiesta.

3.Y no, no puedes llevar a tu +1 si no está oficialmente invitado. Cada asiento está planeado al milímetro, y los organizadores cuidan cada detalle del seating chart. ¿Lo más curioso? A menudo separan a las parejas para fomentar nuevas conversaciones.

4.Otra norma que no se negocia: no tocar nada. Recordemos que el evento se realiza en el Museo Metropolitano de Arte, así que las obras expuestas están estrictamente fuera de alcance. Literalmente.

5.Fumar, por supuesto, está fuera de discusión. No solo por elegancia, sino también por las leyes de seguridad de Nueva York.

6.Y finalmente, el detalle más inesperado: en el menú jamás encontrarás perejil, ajo ni cebolla. ¿La razón? Anna Wintour, la gran mente detrás de la gala, prefiere mantener a raya los olores fuertes... y los restos en los dientes.

Así que ya sabes: si algún día logras entrar a la MET Gala, sigue las reglas al pie de la letra. La exclusividad no solo se gana, ¡se mantiene con mucho cuidado!

