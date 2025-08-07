"Le Jardin": la nueva colección de JC Lagares que celebra la belleza salvaje del Caribe

El diseñador dominicano José Cristian Lagares ha lanzado "Le Jardin", una propuesta llena de color, frescura y sostenibilidad inspirada en la esencia dominicana. ( @JCLAGARESOFFICIAL )

Desde el corazón vibrante del Caribe, el diseñador José Cristian Lagares, mente creativa detrás de JCL, presenta Le Jardin: una colección que es pura poesía visual.

Inspirada en la naturaleza indomable y la riqueza cultural de la República Dominicana, esta propuesta combina líneas suaves, siluetas ligeras y una paleta de colores que electriza los sentidos.

Le Jardin no solo viste, también cuenta historias. Cada prenda evoca el aire libre, la tierra fértil, los jardines tropicales y el espíritu libre del vivir isleño. Pero como es característico en el universo JCL, detrás del diseño también hay una filosofía: sostenibilidad, autenticidad y compromiso con lo local.

José Cristian Lagares: diseño con propósito

Con solo 17 años, José Cristian empezó su camino en el taller de su padre, entre telas, costuras y bocetos. Su pasión lo llevó a estudiar diseño en Chavón, marketing en UNIBE y un máster en el IED de Madrid, donde se nutrió de referentes como Loewe, LVMH y Adolfo Domínguez.

Desde el lanzamiento de su firma en 2017, JCL ha consolidado una identidad marcada por la elegancia natural del lino 100%, cortes minimalistas y colores neutros que trascienden las temporadas. Pero más allá del estilo, el diseñador ha hecho de la sostenibilidad y la labor social pilares clave de su marca.

Moda con raíces y mirada global

JCL no solo ha conquistado a quienes buscan vestir con intención, también ha brillado en pasarelas de moda internacional, incluyendo Londres y París.

Y aunque el mundo aplaude su propuesta, José Cristian mantiene su brújula creativa firmemente anclada en su tierra natal.

Desde 2020, su firma ha integrado prácticas sostenibles en todos sus procesos, mientras promueve el talento local dominicano. Porque para JCL, la moda es también un vehículo para el cambio.

Además de su boutique en Santo Domingo, sus colecciones están disponibles en sus plataformas digitales www.jclagares.com.