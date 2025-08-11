Las colaboraciones de moda más inesperadas y virales del verano 2025

Entre las colaboraciones de moda del verano 2025 Kim Kardashian lanza con Skims y Roberto Cavalli una cápsula de baño y resort que revive el estilo dosmilero con un giro moderno. ( @SKIMS )

El verano no solo ha traído sol, playa y cócteles; también ha venido cargado de colaboraciones de moda que nadie vio venir. Desde zapatillas personalizables hasta colecciones cápsula con aire surrealista, las marcas se han lanzado a la piscina con propuestas tan locas como irresistibles.

Lo cierto es que las colaboraciones ya no sorprenden como antes. Zara lleva décadas marcando el ritmo del fast fashion con productos nuevos cada semana, y H&M revolucionó el juego cuando se unió a Karl Lagerfeld en 2004.

Pero este verano 2025, las marcas han subido aún más la apuesta con un desfile de alianzas que mezclan nostalgia, cultura pop y mucho humor.

Aquí te traemos cinco de las colaboraciones más originales y virales del momento, perfectas para refrescar tu armario y tu feed:

1. Charli XCX x Converse: zapatillas brat personalizables

La reina del "brat summer", Charli XCX, se une a Converse con una propuesta totalmente DIY.

La colección Custom Chuck Taylor All Star Charli XCX By You no viene con un diseño cerrado, sino que te permite personalizar tus zapatillas desde cero: puedes elegir entre cinco colores base (del clásico blanco al romántico Bridal Rose) y añadir detalles inspirados en la estética brat, como acabados desgastados o roturas de pega.

Perfectas para quienes aman el caos estilizado de Charli.

2. Desigual x Botter: agua, arte y mucha arquitectura

Desigual se pone sofisticado de la mano de Botter, la firma neerlandesa de culto. El resultado es Rise & Fall: Anatomy of a jump, una cápsula unisex con tejidos técnicos, siluetas experimentales y una estética inspirada en el agua.

El lanzamiento está previsto para el 26 de agosto, y promete conquistar tanto a fans del diseño como a quienes buscan moda con alma artística y eco-consciente. Una alianza pensada para conectar con el público del norte de Europa... y con cualquiera que aprecie la moda con concepto.

3. Travis Scott x Labubu: peluches, sneakers y rebeldía

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/11/labubu-meets-travis-scott-jordan-1-low--the-ultimate-streetstyle-duo-playful-chaos-meets-hy-ad3bbd18.jpg

Travis Scott, a través de su marca Cactus Jack (en colaboración con Nike), se une al fenómeno Labubu, esos muñecos adorables que obsesionan a los fans del coleccionismo pop.

El resultado: unas zapatillas tan tiernas como rebeldes, con el inconfundible swoosh invertido del rapero y estética juguetona. Las sneakers, lanzadas el 18 de julio, ya son objeto de deseo para fans de Stormi (sí, la hija de Travis con Kylie Jenner) y amantes del streetwear más excéntrico.

4. Skims x Cavalli: glamour de los 2000 con siluetas modernas

Kim Kardashian lo vuelve a hacer. Esta vez, su marca Skims se alía con Roberto Cavalli para lanzar una cápsula de baño y ropa resort que es puro revival de los 2000, pero con un toque actual.

Hay trajes de baño, vestidos, pareos y bufandas en estampados icónicos de Cavalli (como el Zebra y el Tiger Face), todos pensados para todos los cuerpos: las tallas van de la XXS a la 4X.

La campaña, fotografiada por Nadia Lee Cohen, tiene como protagonistas a Kim y Kris Jenner, por si faltaba algún guiño nostálgico-glam.

5. SSSTUFF x Aperol: moda para tomar al sol

¿Una colaboración entre una marca de streetwear y una bebida italiana?

Sí, y funciona. SSSTUFF y Aperol se han unido para lanzar una microcápsula veraniega con prendas en tonos cítricos, perfectas para un atardecer en la terraza. Incluye camisetas que reaccionan a la luz UV, una camisa que se convierte en bolso bandolera, y una gorra co-brandeada.

Todo, por supuesto, bañado en naranja Aperol. El resultado: moda ligera, ingeniosa y con sabor a Mediterráneo.

Este verano, la moda no se toma tan en serio y eso la hace aún más divertida. Desde colaboraciones con bebidas hasta zapatillas peluche, todo vale si lo llevas con actitud.