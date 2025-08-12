La firma de ropa deportiva On presenta su primera colaboración con Zendaya

La firma suiza de ropa deportiva premium On colabora con la actriz Zendaya. ( FUENTE EXTERNA )

La firma suiza de ropa deportiva premium On ha dado un paso importante en su colaboración con la actriz Zendaya, lanzando su primer modelo de calzado, los Cloudzone Moon.

Desde que iniciaron su asociación en junio de 2024, Zendaya ha trabajado de la mano con su estilista de confianza, Law Roach, para reinventar una de las siluetas más populares de la marca, adaptándola a una versión más estilizada y cómoda, ideal para el día a día.

El diseño detrás

Los Cloudzone Moon están pensadas para ofrecer la máxima comodidad sin sacrificar el estilo. Estos tenis cuentan con una parte superior de malla transpirable que asegura una excelente ventilación, manteniendo los pies frescos durante todo el día.

Además, presentan un talón de apoyo y un acolchado adicional en la parte delantera, específicamente diseñado para amortiguar cada paso y ofrecer una mayor comodidad al caminar o correr.

Uno de los elementos clave de este calzado es su entresuela esculpida, que integra la tecnología CloudTec de nueva generación. Esta innovación proporciona una amortiguación superior, lo que garantiza suavidad y estabilidad en cada movimiento.

Los Cloudzone Moon no solo son perfectas para las actividades físicas, sino que también están diseñados para adaptarse a un estilo de vida activo y moderno, brindando el soporte necesario durante todo el día.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/12/on-y-zendaya-2-36504b4d.jpg

La campaña "Be Every You"

Los Cloudzone Moon forman parte de la nueva colección de On para Otoño/Invierno 2025, que marca una evolución hacia looks más elevados sin perder la esencia del rendimiento deportivo.

Zendaya se convierte en la protagonista de la campaña "Be Every You", donde la actriz explora diferentes facetas de su personalidad, desde la romántica hasta la rebelde, pasando por el caos y la calma.

Con el estilismo de Law Roach y bajo la dirección del cineasta Bardia Zeinali, la campaña juega con la iluminación y el movimiento para representar las múltiples identidades de Zendaya.

La actriz, a su vez, expresó en un comunicado que para ella, el movimiento es una forma de conectar consigo misma.

"Esta historia se sintió personal, un recordatorio de que todos somos seres multifacéticos, con tantas piezas brillantes que en última instancia conforman quienes somos. Se trata de abrazar cada pequeño detalle de nosotros mismos y estar presentes en cada versión de uno mismo", compartió Zendaya.

Además del lanzamiento de las Cloudzone Moon, On también presenta una serie de nuevos estilos de ropa para la temporada Otoño/Invierno 2025.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/12/on-y-zendaya-3-71dc818b.jpg

La colección se aleja de la ropa deportiva tradicional inspirada en el rendimiento, ofreciendo prendas que combinan funcionalidad y elegancia para el día a día.

Entre las nuevas siluetas destacan una Bomber Jacket estructurada, un elegante Studio Bodysuit y una Track Jacket con pantalones cortos a juego, todo confeccionado con materiales ligeros y transpirables para asegurar la comodidad sin perder estilo.

Como parte de la colaboración, se espera un segundo lanzamiento de calzado para octubre: las Cloudtilt Moon.

Este modelo se distingue por un diseño más suave y funcional, enfocado en la recuperación y el confort durante todo el día. Con una parte superior tipo calcetín de punto y una suela ultra acolchada CloudTec Phase, las Cloudtilt Moon prometen ser la opción ideal para quienes buscan un calzado que combine estilo y comodidad, perfecto para descansar y recargar energías.

