RD Bridal Week 2025, una apuesta a los cinco sentidos

Diseñadores con sus propuestas presentadas durante el desfile de anuncio del RD Bridal Week, junto a los anfitriones, al centro: Mirta Sánchez, Sócrates McKinney y Estela Coiscou. ( KEVIN RIVAS )

Una vez más el Hotel Kimpton Las Mercedes será la sede del RD Bridal Week 2025, a llevarse a cabo del 12 al 14 de septiembre.

Esta edición es especial, por celebrarse los 25 años del significativo evento, por lo que Sócrates McKinney, junto a sus aliados, se esmeraron en hacer un concepto diferente: una experiencia multicensorial que involucre los cinco sentidos.

Durante el encuentro para revelar los detalles, el destacado diseñador reveló además que esta edición, Puerto Rico es el país invitado y que traerá a reconocidas firmas como Eclíptica, José Raúl y Leonardo Fifth Avenue.

Explicó que esto es gracias a la alianza con San Juan Moda y la línea aérea Arajet.

Los presentes disfrutaron de un breve desfile, como una pequeña muestra de lo que prepara el evento.

El calendario de desfiles

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/img-20250812-wa0245-89f61ea5.jpg Durante el desfile la representante de Ocoa en el Miss RD lució un traje de Giannina Azar. (KEVIN RIVAS)

El desfile inaugural será el día 12, con las colecciones de Giannina Azar, José Jhan y Gabriela Alvarez.

Mientras que el fin de semana continuará con las colecciones de La Novea, Masculino Formal, Laura García, Rafael Rivero, Manuel Febrillet, Fancy Sinner, Michelle Reynoso, Calpo Atelier, The White Dress, Isabel Reynoso, MUA Atelier, Melkis Díaz, Arcadio Díaz, entre otros.

Más que desfiles

Como novedad, el RD Bridal Week 2025 contará con atractivos momentos especiales, entre ellos:

Bridal Talks, conversatorios para novios, coordinado por lawedding planner Mirta Sanchez, quien anunció los detalles, adelantando que también habrá espacio para la educación de los profesionales.

El programa contará reconocidos profesionales traerán conceptos de una boda India y otra Judía.

Será el escenario ideal para la interacción con expertos en la organización de bodas, tendencias, decoración, fotografía, música, repostería y más, brindando herramientas para que las parejas planifiquen su gran día con mayor seguridad y estilo, dijo.

Otro atractivo será "Cásate en RD", un salón inmersivo que llevará a los invitados por tres conceptos de bodas dominicanas: la playa, la montaña y el Ciudad Colonial de Santo Domingo en una experiencia sensorial que dura 15 minutos y que dejará a los invitados soñando con ese momento tan especial.

Mientras que el Bridal After Party se basará en la piscina del Kimpton Las Mercedes.

Aquí se propondrán fiestas para celebrar las historias de amor, bajo la producción de Hiden y RS Entertaiment; empresas dedicadas a la organización de fiestas dj y montajes.