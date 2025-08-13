×
Summer Catwalk

Prestige Academy realiza el evento “Summer Catwalk”

La academia promueve la formación integral de sus Alumnas

    Prestige Academy realiza el evento "Summer Catwalk"
    La Academia promueve la formación integral de sus alumnas.

    Prestige Modeling Academy celebró el Summer Catwalk, un evento que fusionó pasarela, formación integral y experiencias en una sola noche.

    El desfile se llevó a cabo en las instalaciones de la academia de Modelaje Prestige, el cual se dividió en tres bloques temáticos: vestuarios de playa, trajes de baño y vestidos formales de moda española, protagonizados por 25 modelos en formación de categorías infantil, adolescente y adulta, quienes demostraron seguridad, carisma y el fruto de su preparación en la academia.

    Un montaje de alto nivel bajo un concepto tropical-chic fue el escenario destacó por su iluminación profesional y una pasarela sobre agua, que evocó el glamour de los grandes desfiles internacionales.

    • Cada elemento fue cuidadosamente diseñado para ofrecer a las participantes una vivencia auténtica y de alto estándar.

    En la pasarela se presentaron propuestas de Solimar Boutique RD, Nicci Swimsuit Collection y Keysha Luxury – Moda Infantil Española, con diseños frescos, modernos y pensados, para resaltar bajo la hermosa luz de la luna. 

    En este desfile se buscó destacar la seguridad y autoconfianza de las alumnas, donde fungió como maestra de ceremonias Jonairys Roberts y el público disfrutó de música en vivo, áreas fotográficas, cocteles temáticos, prestige sunrise, summer rouge y prestige breeze y espacios de convivencia familiar.

    La directora de Prestige Academy, Betsalie Hernández, resaltó en su discurso de apertura, que Summer Catwalk es mucho más que un desfile: “Aquí no solo enseñamos a caminar en pasarela, sino a cultivar disciplina, trabajo en equipo, manejo emocional y seguridad personal; herramientas para cualquier camino que elijan.”

    El evento contó con el auspicio de “Solimar Boutique RD, Nicci Swimsuit Collection y Keysha Luxury” las cuales fueron claves para materializar esta experiencia.

    Expandir imagen
    La directora de Prestige Academy, Betsalie Hernández.

    Con esta edición, Prestige Modeling Academy reafirmó su propuesta única: unir técnica, valores y presencia escénica para formar modelos y personas íntegras.

    Si quieres conocer más acerca de todo lo que ofrece la academia síguelo en sus diferentes redes sociales como @prestigemodelingacademyrd. 

    Tras el éxito alcanzado,Prestige Acedemy, planea expandir sus programas y llevar sus experiencias de pasarela a  diversos escenarios tanto nacional como internacional, el Summer Catwalk by Prestige Academy, dejó huellas como una noche donde la moda se vivió con excelencia, propósito y pasión.

