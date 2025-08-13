Prestige Academy realiza el evento “Summer Catwalk”

La Academia promueve la formación integral de sus alumnas. ( FUENTE EXTERNA )

Prestige Modeling Academy celebró el Summer Catwalk, un evento que fusionó pasarela, formación integral y experiencias en una sola noche.

El desfile se llevó a cabo en las instalaciones de la academia de Modelaje Prestige, el cual se dividió en tres bloques temáticos: vestuarios de playa, trajes de baño y vestidos formales de moda española, protagonizados por 25 modelos en formación de categorías infantil, adolescente y adulta, quienes demostraron seguridad, carisma y el fruto de su preparación en la academia.

Un montaje de alto nivel bajo un concepto tropical-chic fue el escenario destacó por su iluminación profesional y una pasarela sobre agua, que evocó el glamour de los grandes desfiles internacionales.

Cada elemento fue cuidadosamente diseñado para ofrecer a las participantes una vivencia auténtica y de alto estándar.

En la pasarela se presentaron propuestas de Solimar Boutique RD, Nicci Swimsuit Collection y Keysha Luxury – Moda Infantil Española, con diseños frescos, modernos y pensados, para resaltar bajo la hermosa luz de la luna.

En este desfile se buscó destacar la seguridad y autoconfianza de las alumnas, donde fungió como maestra de ceremonias Jonairys Roberts y el público disfrutó de música en vivo, áreas fotográficas, cocteles temáticos, prestige sunrise, summer rouge y prestige breeze y espacios de convivencia familiar.

La directora de Prestige Academy, Betsalie Hernández, resaltó en su discurso de apertura, que Summer Catwalk es mucho más que un desfile: “Aquí no solo enseñamos a caminar en pasarela, sino a cultivar disciplina, trabajo en equipo, manejo emocional y seguridad personal; herramientas para cualquier camino que elijan.”

El evento contó con el auspicio de “Solimar Boutique RD, Nicci Swimsuit Collection y Keysha Luxury” las cuales fueron claves para materializar esta experiencia.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/13/whatsapp-image-2025-08-13-at-191122fe2c710e-a6e7d309.jpg La directora de Prestige Academy, Betsalie Hernández.

Con esta edición, Prestige Modeling Academy reafirmó su propuesta única: unir técnica, valores y presencia escénica para formar modelos y personas íntegras.

Tras el éxito alcanzado,Prestige Acedemy, planea expandir sus programas y llevar sus experiencias de pasarela a diversos escenarios tanto nacional como internacional, el Summer Catwalk by Prestige Academy, dejó huellas como una noche donde la moda se vivió con excelencia, propósito y pasión.