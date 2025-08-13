Venier Atelier presenta colección "Lumina & Sol" 2025-2026
En esta ocasión su propuesta está inspirada en la luz tropical y el alma cálida
Durante su presentación en Santo Domingo Moda, el diseñador Veniel Gustin dio a conocer su nueva colección "Lumina & Sol", una propuesta que celebra la elegancia y frescura del Caribe desde una visión contemporánea.
Se inspiró en la luz tropical y el alma cálida. En ella Gustin fusiona tradición y modernidad a través de una paleta de colores tierra vibrantes, impregnados de alegría y carácter.
El desfile tuvo lugar en el salón de eventos de Plaza Central, donde más de 20 looks cautivaron a los asistentes por su versatilidad, sofisticación y comodidad.
La muestra incluye chacabanas, trajes y conjuntos diseñados tanto para damas como para caballeros, confeccionados con tejidos de fibras naturales como lino y algodón italiano, reflejando el compromiso de Venier Atelier con la excelencia, la sostenibilidad y la autenticidad artesanal.
Un público satisfecho
La pasarela contó con la presencia de figuras destacadas, quienes coincidieron en elogiar la propuesta por su frescura, identidad y precisión en el detalle. Entre ellos:
- El comediante Daniel Luciano.
- La comunicadora y directora de Gema Academy Génesis Fermín.
- El diseñador Genaro Sepúlveda.
Con "Lumina & Sol", Veniel Gustin reafirma su posición como uno de los diseñadores más prometedores de la moda dominicana, ofreciendo una mirada nueva sobre cómo vestir con elegancia sin renunciar al confort ni a las raíces culturales.