Venier Atelier presenta colección "Lumina & Sol" 2025-2026

En esta ocasión su propuesta está inspirada en la luz tropical y el alma cálida

    Expandir imagen
    Venier Atelier presenta colección "Lumina & Sol" 2025-2026
    La muestra de Venier Atelier incluye chacabánas, trajes y conjuntos diseñados tanto para damas como para caballeros. (FUENTE EXTERNA)

    Durante su presentación en Santo Domingo Moda, el diseñador Veniel Gustin dio a conocer su nueva colección "Lumina & Sol", una propuesta que celebra la elegancia y frescura del Caribe desde una visión contemporánea.

    Se inspiró en la luz tropical y el alma cálida. En ella Gustin fusiona tradición y modernidad a través de una paleta de colores tierra vibrantes, impregnados de alegría y carácter.

    El desfile tuvo lugar en el salón de eventos de Plaza Central, donde más de 20 looks cautivaron a los asistentes por su versatilidad, sofisticación y comodidad

    La muestra incluye chacabanas, trajes y conjuntos diseñados tanto para damas como para caballeros, confeccionados con tejidos de fibras naturales como lino y algodón italiano, reflejando el compromiso de Venier Atelier con la excelencia, la sostenibilidad y la autenticidad artesanal.

    Un público satisfecho

    Expandir imagen
    Infografía
    La colección cuenta con tejidos de fibras naturales como lino y algodón italiano (FUENTE EXTERNA)

    La pasarela contó con la presencia de figuras destacadas, quienes coincidieron en elogiar la propuesta por su frescura, identidad y precisión en el detalle. Entre ellos:

    • El comediante Daniel Luciano.
    • La comunicadora y directora de Gema Academy Génesis Fermín.
    • El diseñador Genaro Sepúlveda. 

    Con "Lumina & Sol", Veniel Gustin reafirma su posición como uno de los diseñadores más prometedores de la moda dominicana, ofreciendo una mirada nueva sobre cómo vestir con elegancia sin renunciar al confort ni a las raíces culturales.

