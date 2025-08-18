Premios a la Moda Dominicana 2025: una noche de homenajes y pasarelas

Stalin Victoria,Socrates Mckinney, Anny Abate y Iván Balcacer, durante la entrega del Gran Galardón de Premios a la Moda Dominicana 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Premios a la Moda Dominicana (PMD) celebró su cuarta edición en el Teatro La Fiesta del Hotel Renaissance Jaragua, donde fueron reconocidos los grandes de la industria, entre ellos Sócrates McKinney , a quien le fue entregado el Gran Galardón.

El diseñador y productor de eventos de moda recibió el reconocimiento de manos de Stalin Victoria, Anny Abate e Iván Balcácer .

"Este reconocimiento lo recibo con humildad y compromiso, dando gracias a la divinidad por haber elegido esta misión para mí. Lo comparto con mis entrañables Mirka y Fidel, compañeros en la aventura de DominicanaModa, y con Jairo, que durante años fue mis manos y parte de mi cabeza", expresó McKinney.

La gala también rindió homenaje póstumo al diseñador Martín Polanco, quien es recordado por su creatividad y defensa de la identidad cultural del país. Su esposa, Ana Polanco, recibió el reconocimiento, un momento al que le siguió un desfile con piezas de su exclusiva colección.

También hubo reconocimientos especiales para Gaby Desangles, como ícono de la moda; a Caroline Aquino, como figura mejor vestida del año; a Rosa Gough, primera modelo dominicana firmada por Elite Internacional en Nueva York; a Marian Balcácer , fotógrafa dominicana con trayectoria internacional; y a Luis Rivas , considerado uno de los artistas más creativos del país.

Asimismo, se reconoció a Pandora, como revista de moda; a Patricia Atiles, influencer de moda; a Marielle Araujo, periodista de moda; a Luis Menieur, agencia de modelos; a Stefano Scholten , modelo masculino destacado en el extranjero; y a Glorianny St Fleur , modelo femenina destacada en el extranjero.

Se hizo homenaje a pioneras como Maritza Soto, Elisa Morató y Albania Rosario , mujeres que han impulsado la industria desde distintos escenarios, tanto en la República Dominicana como en Estados Unidos.

También a Ajomi Noboa y Sebastián Mejía, como modelos destacados a nivel nacional; a José Jhan, con "Kyomu", mejor colección masculina; a Miguel Genao, con "Morpho Pre-Fall 2025", mejor colección femenina; a Jenny Polanco, desfile del año.

Fue una noche llena de premios en los que también figuran firmas como Camila Casual, Magaly Tiburcio, Gisselle Mancebo y Mildred Veras.

Los presentes disfrutaron de las más recientes propuestas de temporada con los desfiles de Luis Rivas, Diakaira Bautista, Luis Santelises, Leydi Marine, Suzelle Taveras, Manuel Febrillet, Rafael Rivero y José Texeir , quienes mostraron la fuerza y diversidad creativa de la moda dominicana.

Honra a la industria

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/130825---premios-a-la-moda-dominicana---felix-leon-69078e40.jpg Estatuillas del galardón. (FÉLIX LEÓN)

En su discurso central, Stalin Victoria, CEO de PMD, reafirmó la importancia de este galardón como plataforma de visibilidad para los creadores:

"Estos premios se han convertido en un referente que aplaude y honra lo mejor de nuestra industria. Gracias a todos los que creen en este proyecto y en especial a La Vyuda Restaurant and Lounge por apoyar el talento nacional".

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/130825---premios-a-la-moda-dominicana---felix-leon6-0a1c6cbb.jpg Natalia Subero yAllis Custodio. (FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/130825---premios-a-la-moda-dominicana---felix-leon3-05996100.jpg Susan Taveras, maquilladora del año (FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/130825---premios-a-la-moda-dominicana---felix-leon5-90d9d7b0.jpg Mayra Delgado y Rosa Gough. (FÉLIX LEÓN) https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/18/130825---premios-a-la-moda-dominicana---felix-leon8-07d88c02.jpg Stalin Pichardo y Mildred Veras. (FÉLIX LEÓN)