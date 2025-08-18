"Emily in Paris": un vistazo a los looks que marcarán la quinta temporada

Lily Collins en el rodaje de la quinta temporada de "Emily in Paris". ( FUENTE EXTERNA )

Mientras los fanáticos aún debaten los dilemas amorosos y estilísticos que dejó la cuarta temporada, Emily in Paris ya está rodando su esperada quinta entrega. Las cámaras han tomado las románticas calles de París y la encantadora Venecia como telón de fondo para lo que promete ser otra montaña rusa de moda y drama.

Pero no importa cuántas travesuras cometa Emily Cooper esta vez, hay algo que siempre se mantiene constante: su estilo inconfundible, colorido y atrevido. Las primeras imágenes filtradas del rodaje ya dejan ver looks que van desde lo maximalista hasta lo teatral, fieles al espíritu de la protagonista interpretada por Lily Collins.

"Es una joven con ingresos disponibles", explicó Andrew Fleming, director del programa, en una entrevista con Us Weekly en agosto de 2024. "No tiene hijos. No tiene una hipoteca grande. No tiene coche. Gasta su dinero en ropa. Es su pasión. Ser creativa con lo que se pone forma parte de su mentalidad".

Una lógica que permite justificar su armario de ensueño y sus arriesgadas elecciones que, aunque a veces rayan en lo imposible, resultan inspiradoras. Y hablando de lo imposible, Fleming no se guardó comentarios sobre lo que implica producir esta fantasía de moda.

"Ciertos sombreros son imposibles", bromeó, recordando el imponente tocado de ala ancha que Emily lució en la fiesta de máscaras de la cuarta temporada. "Es una revelación. Es la primera vez que vemos un gran conjunto, un look importante".

¿Cuándo se estrena?

Aunque Netflix aún no ha anunciado la fecha de estreno, una cosa es segura: Emily in Paris volverá con más moda, más glamour y más razones para soñar con una vida en la que los lunes se enfrentan con stilettos, y las decisiones impulsivas siempre vienen acompañadas de un conjunto haute couture.

