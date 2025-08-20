Valentino nombra a Riccardo Bellini su nuevo consejero delegado

En un movimiento estratégico que apunta a revitalizar la marca, Valentino ha nombrado a Riccardo Bellini como su nuevo consejero delegado.

Este cambio se produce tras la salida de Jacopo Venturini, quien ocupó el cargo durante cinco años, y que abandonó la firma este agosto en un acuerdo de rescisión de su contrato.

Con la llegada de Bellini, la firma romana pretende dar un giro en su rumbo, respaldado por la confianza del accionista mayoritario, Mayhoola, y su estrecha relación con el director creativo de la marca, Alessandro Michele.

Riccardo Bellini llega a la cabeza de Valentino con una sólida experiencia en el sector de la moda. Antes de asumir el cargo, Bellini fue director general de Mayhoola, el conglomerado inversor que controla el 70 % de Valentino, un puesto que ocupó desde enero de este año.

Su carrera en el mundo de la moda ha sido impresionante: Bellini ha trabajado como consejero delegado en Chloé y Maison Margiela, y ha desempeñado roles clave en OTB, el holding que controla marcas como Diesel, además de haber pasado por Procter & Gamble.

El nombramiento de Bellini no solo representa un cambio de liderazgo, sino también un intento de redirigir el futuro de la firma en un mercado competitivo.

Según WWD, Bellini llega con la misión de implementar nuevas estrategias de crecimiento para fortalecer la marca y mejorar su rendimiento a largo plazo, apoyado por la relación cercana con Michele, quien se encuentra al frente de la dirección creativa de Valentino.

¿Qué esperar de este cambio?

Bellini, quien trabajará entre las oficinas de Valentino en París, Roma y Milán, ha declarado que uno de sus objetivos más inmediatos será establecer una relación más cercana con los empleados de la firma y reforzar la cultura interna de la marca.

A pesar de la centralidad de sus oficinas en Europa, se espera que el CEO realice frecuentes viajes para conocer de primera mano el estado y las necesidades de cada equipo que forma parte de Valentino.

Este movimiento llega en un momento clave para la marca, ya que Kering, el gigante francés de la moda, adquirió una participación del 30 % de Valentino en 2023 y tiene la opción de adquirir el 100 % de la compañía en 2028.

El futuro de la firma, por lo tanto, está vinculado a las decisiones que tome Bellini en los próximos años, ya que el desarrollo y éxito de Valentino influirán directamente en el precio final de compra de Kering.

Te puede interesar La metamorfosis del bolso: del gato de Valentino al vaso térmico de Balenciaga