Bershka lanza una colección en colaboración con Von Dutch

Bershka presentó su nueva colección cápsula en colaboración con la firma estadounidense Von Dutch. ( FUENTE EXTERNA )

Bershka, la marca líder de moda joven del gigante Inditex, presentó su nueva colección cápsula en colaboración con la firma estadounidense Von Dutch, un nombre que en su día dominó la cultura pop y que ahora se reinventa con fuerza.

La propuesta, que llega tanto para hombres como para mujeres, fusiona dos mundos: el estilo contemporáneo y el toque nostálgico de los años 90 y principios del 2000.

La colección cápsula se caracteriza por una estética en la que el icónico logo de Von Dutch es el protagonista, aportando ese toque reconocible que la marca ha sabido construir a lo largo de los años.

Los colores de la colección van de los neutros clásicos, como el negro, blanco y khaki, a tonos más suaves y cálidos, como el rosa empolvado, lo que aporta una sensación de frescura y modernidad sin perder la esencia vintage que tanto define a Von Dutch.

Los estampados gráficos, con un claro aire retro, complementan a la perfección la propuesta visual.

La colección se destaca por la diversidad de tejidos utilizados. Los materiales técnicos se combinan con el punto y el denim lavado, creando una mezcla de texturas que refuerzan esa estética nostálgica pero muy contemporánea.

La intersección entre lo gráfico y lo técnico es palpable en cada prenda, desde las camisetas hasta los accesorios, reflejando el enfoque multidimensional de la colección.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/27/von-dutch-dba3891d.jpg

En el caso de la línea femenina, la gama de precios es asequible. Las gorras, con el logo de Von Dutch, se ofrecen desde 15.99 euros, mientras que los bolsos, que son las piezas más costosas de la colección, alcanzan los 39.99 euros.

Las camisetas gráficas se sitúan entre los 17.99 y 19.99 euros, mientras que la falda pantalón denim tiene un precio de 29.99 euros. Las sudaderas, uno de los básicos de la temporada, están disponibles por 35.99 euros.

La línea masculina sigue una lógica de precios similar, con opciones como los vaqueros bordados y chaquetas con cremallera por 45.99 euros, y camisetas gráficas en el rango de 17.99 a 19.99 euros.

También se incluyen sudaderas, cinturones y camisetas de tirantes con el logotipo de Von Dutch, completando un abanico de prendas perfectas para el armario juvenil actual.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/27/von-dutch-2-94abd72c.jpg

Von Dutch: Entre la herencia y la reinvención

Esta colaboración con Bershka forma parte de una estrategia más amplia de Von Dutch para reposicionar la marca y recuperar su relevancia en la cultura juvenil.

Después de una serie de colaboraciones con marcas como Puma, Popeye y el rapero Young Thug, Von Dutch sigue buscando su lugar en un mercado que ha evolucionado rápidamente, pero que mantiene vivo el legado de los años dorados de la marca.

El nuevo enfoque de Von Dutch no solo se limita a la moda, sino que busca expandirse hacia el lifestyle. Con el lanzamiento de "Von Dutch Loves", un sello que conecta con la música y la vida nocturna, la marca ha comenzado a tener presencia en festivales de renombre como Sónar y Brunch Electronik, reforzando su vínculo con la cultura digital y juvenil.

Pero la expansión no termina ahí: Von Dutch también está explorando nuevas fronteras en el sector de la hostelería y las bebidas, con propuestas que van desde cafés híbridos hasta una línea propia de agua.

Con esta colaboración cápsula, Bershka y Von Dutch logran capturar el espíritu de una generación que sigue buscando autenticidad, calidad y estilo sin perder la conexión con su pasado. Uniendo lo mejor del presente con el legado de décadas anteriores, ambas marcas apuestan por una fórmula que promete continuar evolucionando en los próximos años.

Te puede interesar Así es la nueva colección de Bershka inspirada en ´The Witcher´