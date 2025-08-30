Moda de verano: cuatro claves para brillar en la playa con estilo

Estas tendencias de verano convertirán tus fines de semana playero en un desfile de estilo y comodidad. ( FUENTE EXTERNA )

El verano pide a gritos looks ligeros, relajados y llenos de personalidad. Y quién mejor que el estilista dominicano, y educador, Joselo Franjul para marcar la pauta con propuestas que combinan lo chic con lo práctico, pensadas para esos fines de semana frente al mar donde lo que más importa es disfrutar... con estilo.

Estas son las cuatro tendencias que el estilista propone para conquistar lo que nos queda de verano:

1. Resort Basics: movimiento y libertad

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-17-at-12051-pm-7-6c81ae14.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-17-at-12621-pm-3-e4cb7c29.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-17-at-12621-pm-4-273b01c9.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-17-at-12621-pm-9-21c04be1.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-17-at-12621-pm-10-6c40573a.jpeg

El "flowy mood" es el mantra. Prendas que fluyen, que no aprietan, que se mueven contigo y transmiten esa sensación de frescura playera. Vestidos o faldas en chiffon y chiffon de seda son un sí rotundo para las noches de verano: delicados, románticos y con aires de libertad.

2. Linen: el tejido estrella del verano

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-17-at-12008-pm-3-782fd13d.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-17-at-12010-pm-75c64b69.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-17-at-12621-pm-193e9eb0.jpeg

Si hay una tela que define el concepto resort, es el lino. Atemporal, ligero y comodísimo, es perfecto para mantener el estilo sin sucumbir al calor. Lo mejor: combina con algodón para un look menos rígido pero igual de sofisticado.

Smart packing

A la hora de elegir las prendas, toma en cuenta elegir telas de poco grosor y peso, ya que te ahorrará espacio siempre.

Elige piezas utility y multiusos (por ejemplo las piezas que se transforman JCL).

Escoge calzado nude , para combinar la mayor cantidad de piezas y no llevar de más.

Toma en cuenta no repetir estilos a la hora de seleccionar los looks.

3. Embroidered Vibes: lo artesanal en el centro

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-17-at-11943-pm-2f072b43.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-17-at-11944-pm-83411d21.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-17-at-12006-pm-4-c8118432.jpeg

Crochet, bordados y detalles que evocan lo hecho a mano. Aquí manda lo artesanal y natural, con accesorios de rafia que elevan cualquier outfit: bolsos, sandalias y sombreros que gritan verano chic con ese guiño boho tan irresistible.

4.White Looks y paleta neutra: elegancia minimalista

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-17-at-12006-pm-3-7e908a01.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-17-at-12620-pm-3-ccf8c415.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-17-at-12620-pm-2-0ff1118a.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-17-at-12620-pm-1-3ab4b92a.jpeg

Vestirse de blanco nunca pasa de moda, menos en verano. Es un básico infalible que aporta pulcritud, elegancia y, como bonus, resalta el bronceado.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-17-at-11906-pm-1-65923b22.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-17-at-12010-pm-1-26bb5156.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/whatsapp-image-2025-08-17-at-12010-pm-2-ae322059.jpeg

La paleta neutra acompaña con tonos café, caramelo, mantequilla u off-whites, creando ese estilo minimalista y lujoso que funciona tanto de día como de noche.

Al final, lo que propone Joselo Franjul es disfrutar el verano con ligereza, elegancia y un toque de autenticidad.

La playa se convierte en pasarela y cada look en una declaración de estilo: libre, natural y sofisticado.

Porque en esta temporada no se trata solo de qué te pones, sino de cómo lo llevas... y de sentirte tan radiante como el sol que acompaña cada fin de semana frente al mar.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/08/29/playa-2-6e2bad57.jpg

5 tips de estilismo Nunca sacrificar la comodidad ante el look. Aquí entra el juego de utilizar piezas cómodas. Tomando en cuenta que podemos jugar con prendas con puntos de entalles mínimos. Ejemplos: camiseros, maxi dresses, camisones XL. Sunkissed looks. Si estamos en un mood colorido, utilizar prendas en tonos cálidos, que transmitan vividez, como son los naranjas y amarillos (para bañadores son ideales ya que el contraste con el mar es espectacular). Looks monocromáticos. Si queremos lucir looks llamativos, adóptalos en colores pop como el verde o fucsia, y si buscas una onda mas chic, un total look negro es ideal. Un maxi dress de infarto. Para el día puede ser un maxi en algodón fresco, y para la noche en un print de alto impacto. Bold prints. Los estampados siempre son bien vistos, sobre todo con detalles y estampas originales. Los tribales y tropicales son un must.