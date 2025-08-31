"Piel azul 2025": Nina Vásquez reinventa el denim con una visión sostenible

La moda dominicana dio un paso firme hacia la sostenibilidad con la presentación de "Piel azul 2025", la más reciente colección de la diseñadora Nina Vásquez, que transformó jeans reciclados en piezas únicas de elegancia y conciencia social.

El desfile, realizado en el centro de convenciones del Mirex, reunió a más de 200 invitados, entre ellos autoridades, líderes del sector moda y activistas medioambientales.

La apertura estuvo a cargo de la viceministra de Medio Ambiente, Cambio Climático y Sostenibilidad, Ana Pimentel, quien definió la propuesta como "un ejemplo de cómo la creatividad puede convertirse en aliada del planeta".

Entre las personalidades que respaldaron la iniciativa se encontraban el diseñador Leonel Lirio, la experta en moda Melkys Díaz, Agri Valverde, vicepresidenta de Anmepro, Claudia Montás, directora ejecutiva de Adecc, la diseñadora y curadora de moda Anny Abate, así como Susan Taveras, junto a la firma Maybelline.

Moda que salva agua y empodera mujeres

La colección nació de la reutilización de más de 100 jeans en desuso, lo que representó un ahorro estimado de 1.7 millones de litros de agua, en un contexto donde la fabricación de un solo pantalón puede consumir hasta 7,000 litros.

En la pasarela desfilaron 25 empresarias y modelos, portando piezas que fusionan estructura, innovación y una historia con propósito: demostrar que la moda puede ser sostenible sin sacrificar estilo.

"Cada prenda cuenta una historia, no solo de diseño, sino de compromiso con nuestro planeta. Mi mayor satisfacción es demostrar que la moda puede ser hermosa, responsable y transformadora al mismo tiempo", expresó Nina Vásquez durante la presentación.

Nina Vásquez: diseño con conciencia

Con más de ocho años de trayectoria al frente de su firma Nina Vásquez SRL, la creadora ha construido una marca centrada en la mujer profesional, proyectando seguridad y distinción. Su propuesta se apoya en el concepto del "closet inteligente", una filosofía que promueve un consumo responsable, práctico y sostenible.

Más que un desfile

"Piel azul 2025" no solo mostró diseños, sino un nuevo paradigma para la industria dominicana de la moda: vestir bien puede significar también cuidar el planeta y abrir caminos de empoderamiento femenino.

Con esta colección, Nina Vásquez reafirma que el futuro de la moda está en quienes se atreven a crear con causa, y coloca a República Dominicana en el mapa de la moda sostenible del Caribe.