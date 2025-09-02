El diseñador dominicano Faraón viste la chacabana de accesorios

El diseñador dominicano Faraón da un paso más y suma a su propuesta una colección de sombreros pensados para acompañar y realzar cada atuendo. ( FUENTE EXTERNA )

Francisco Rodríguez, mejor conocido como Faraón, lleva ya más de cuatro décadas consagrando su talento a la prenda que mejor representa la elegancia tropical: la chacabana -o guayabera, como muchos la llaman-.

Ahora, el diseñador dominicano da un paso más y suma a su línea una colección de accesorios pensados para acompañar y realzar cada atuendo.

Sombreros con identidad criolla

Los sombreros son la gran apuesta de esta temporada: piezas que aportan un aire exótico, elegante y original a quienes los llevan, logrando la combinación perfecta con las chacabanas. Con ellos, el look masculino cobra un porte distinto, con un sello de distinción inconfundible.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/unknown-8-890ff3f6.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/unknown-7-6dbff910.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/unknown-9-6ea32c0e.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/la-modelo-complementa-su--chacabana-con-un-sombrero-destacando--la-flor-de-bayahibe-d07fd086.jpg

Faraón ha sabido reinventar la guayabera sin perder su esencia. Aunque sus diseños no son del todo clásicos, sí mantienen ese delicado equilibrio entre el buen corte y la sofisticación, arriesgándose con propuestas modernas que dialogan con la moda internacional.

Un detalle a resaltar es cómo sus sombreros rinden homenaje a la cultura dominicana. La flor de Bayahíbe, la cigua palmera o motivos taínos aparecen bordados o integrados en sus piezas, convirtiéndolas en accesorios con identidad propia.

De esta forma, tanto turistas como hombres de buen gusto encuentran en su propuesta una manera de diferenciarse en cualquier evento.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/02/el-faraon-luce-un-sombrero-con-la-figura-de-la-cigua-palmera-en-su-ala-derecha-128e72c9.jpg

"En el país donde habitamos, las temperaturas son muy fuertes y se necesita que la pieza no solo sea linda sino cómoda, por ello siempre cuido el detalle de la tela, que es el complemento de una hermosa chacabana" Faraón Diseñador de moda “

Para Faraón, cada atuendo es una obra de arte. La elección de tejidos -lino, seda y algodón de la mejor calidad- responde no solo a la estética, sino también a la comodidad que exige nuestro clima caribeño.

Como él mismo explica, “la pieza no solo debe ser linda, sino fresca y cómoda; la tela es el complemento esencial de una chacabana bien lograda”.

Con un atelier consolidado, accesorios que complementan sus colecciones y una carrera que lo ha llevado a pasarelas internacionales, Faraón continúa demostrando que la moda dominicana tiene mucho que decir y, sobre todo, mucho estilo que mostrar.