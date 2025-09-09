RD Bridal Week 2025: tres días de moda nupcial, tendencias y experiencias inolvidables

Al centro: Mirta Sánchez, Sócrates McKinney y Estela Coiscou junto a parte de los diseñadores que presentarán sus propuestas en RD Bridal Week. ( DIARIO LIBRE/KEVIN RIVAS )

RD Bridal Week 2025 (RDBW), el evento más importante de la industria de bodas en el Caribe se celebrará durante el fin de semana del 12 al 14 de septiembre en el Hotel Kimpton Las Mercedes, en la Zona Colonial, con una atractiva cartelera de desfiles donde destacados diseñadores presentarán sus propuestas nupciales de temporada.

La información fue ofrecida por Sócrates Mckinney, presidente de RDBW, quien recordó que como parte de la conmemoración del 25 aniversario de esta importante plataforma de moda nupcial, diseñadores nacionales e internacionales, llenarán la Ciudad Colonial de esplendor y magia con sus novedosas tendencias.

El productor de eventos reafirmó su compromiso de siempre poner en alto el nombre de República Dominicana con eventos que enaltecen la industria, al tiempo que agradeció a todos los diseñadores, patrocinadores, colaboradores y al Hotel Kimpton Las Mercedes por abrir sus puertas al talento de profesionales, futuros contrayentes y amantes del mundo nupcial.

Agenda

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/ecliptica-505236e0.jpeg Eclíptica. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/jose-raul-3d71c58f.jpeg José Raúl. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/giannina-azar-e3eacef3.jpg Giannina Azar. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/gabriela-azar-5c2f7978.jpeg

En esta ocasión, el país invitado será Puerto Rico y gracias a su alianza con San Juan Moda Bridal, El Ministerio de Turismo de RD y la línea aérea Arajet, el talento de Eclíptica, José Raúl y Leonardo Fifth Avenue enaltecerán este magno evento de moda, quienes junto a la maestra Giannina Azar y la creativa Gabriela Azar, tendrán a su cargo la apertura el viernes 12 de septiembre de RD Bridal Week 2025.

Para el segundo día, el sábado 13, la agenda continuará con los desfiles de José Jhan, Masculino Formal, Laura García, The White Dress, La Novea, Calpo Atelier, Michelle Reynoso y Rafael Riveiro.

El domingo 14 a las 10 de la mañana se celebrará la plataforma educativa profesional de Bridal Master Class, con dos intervenciones magistrales: “Bodas de destino”, a cargo de Kitzia Morales, quien es una figura clave en el turismo de romance, fundadora y presidenta de la IADWP.

https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/jose-jhan-cc570f9e.jpg José Jhan. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/masculino-formal-5a652498.jpeg Masculino Formal. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2025/09/09/laura-garcia-1042d41d.jpg Laura García. (FUENTE EXTERNA)

El otro tema que se desarrollará será “Bodas de la India”, presentado por Laurah Luna, especialista mexicana en este tipo de bodas a través de su producto "Ibdia Experience".

En este espacio, los presentes también tendrán la oportunidad de interactuar con ambas expertas en wedding planner sobre la organización de bodas, tendencias, decoración, fotografía, música, repostería y más, brindando herramientas para que las parejas planifiquen su gran día con mayor seguridad y estilo.

RD Bridal Week 2025 cerrará con broche de oro con las propuestas de Isabel Reynoso, Arcadio Díaz, Melkis Díaz, MUA Atelier, Wilson, Alcequiez y Joel Reyes.

Es importante destacar que las noches del viernes y el sábado, la hermosa piscina del Kimpton Las Mercedes será el escenario donde se realizará el Bridal After Party, en honor a todos sus invitados, bajo la producción de Hiden y RS Entertaiment; empresas dedicadas a la organización de fiestas, dj y montajes.

Además, durante todo el fin de semana estará disponible “Cásate en RD": una experiencia inmersiva que presentará las últimas tendencias en montajes, que, además, promoverá nuestro país como lugar ideal para bodas de destino y locales.

Este salón inmersivo llevará a los invitados por tres conceptos de bodas dominicanas: la playa, la montaña y la Ciudad Colonial de Santo Domingo.

Sobre el evento

El RD Bridal Week es un evento dedicado a los futuros contrayentes del país, en donde se presentan las últimas tendencias de moda nupcial , de la mano de los más destacados diseñadores para la novia, el novio, el cortejo y los invitados.

es un evento dedicado a los del país, en donde se presentan las últimas tendencias de , de la mano de los más destacados para la novia, el novio, el cortejo y los invitados. Fundada en 2000, es el evento pionero del Caribe dedicado íntegramente a las bodas. A lo largo de 25 ediciones ha congregado a más de 2, 500 marcas, 400 pasarelas y 120,000 asistentes entre novias, planificadores y prensa especializada.

