Christian Louboutin nombra a Jaden Smith director creativo de su línea masculina

Christian Louboutin anunció a Jaden Smith como el primer director creativo para su línea masculina. La firma de la icónica suela roja dio a conocer el nombramiento 15 años después de ampliar su oferta al universo masculino.

El rapero y actor estadounidense, hijo de las estrellas de Hollywood Will Smith y Jada Pinkett Smith, asumirá su nuevo rol en París, donde trabajará para supervisar la creación de cuatro colecciones anuales que incluirán calzado, marroquinería y accesorios.

Además, será el responsable de desarrollar campañas, eventos y experiencias inmersivas que acompañarán cada lanzamiento. Su primera colección se presentará en enero, durante la Semana de la Moda de París, un escenario que promete destacar la fusión única de su estilo y visión creativa.

El propio Christian Louboutin expresó su entusiasmo por la elección de Smith en un comunicado oficial, destacando la afinidad que siente por el joven creador.

"Cuando conocí a Jaden, vi en él la persona ideal para la Maison: su mundo es rico y multidimensional, su estilo y sensibilidad cultural son inspiradores, y su curiosidad y apertura son extraordinarias", afirmó Louboutin.

Además, el diseñador señaló que la llegada de Jaden a la firma representa una oportunidad para llevar la colección masculina hacia una dirección más emocionante y dinámica.

"Sentí que, con su dirección creativa, nuestra colección masculina evolucionaría de forma emocionante y dinámica. Lo considero la incorporación perfecta a nuestro equipo creativo y estoy deseando disfrutar trabajando con él en nuestras colecciones masculinas".

Un nuevo capítulo creativo

Por su parte, Jaden Smith compartió su emoción y perspectiva sobre este nuevo desafío. Para él, la colaboración con Christian Louboutin es algo natural, basado en una visión compartida del mundo y una profunda admiración por la libertad creativa.

"Fusionar mi visión con la de Christian es algo natural porque vemos el mundo de forma muy similar. Compartimos un respeto por la libertad creativa, y creo que por eso funciona", dijo Smith.

El joven creador, conocido por su estilo ecléctico y su enfoque sin restricciones hacia la moda y el arte, destacó la importancia de continuar el legado de la firma mientras imprime su propia marca personal.

"Quiero continuar la historia, honrando el pasado y moldeando el futuro desde mi propia perspectiva. No es solo un título: es un hogar creativo. Christian me ha dado un lugar para explorar, aprender y crear libremente. Su legado se basa en el trabajo duro y la alegría, y quiero continuarlo", agregó.

Este nombramiento marca un nuevo capítulo para la marca Christian Louboutin, que ha destacado por sus distintivas suelas rojas y su enfoque innovador en el diseño de calzado de lujo.

Con la incorporación de Jaden Smith, la firma busca redefinir el lujo masculino, combinando el legado del pasado con una visión fresca y disruptiva para el futuro.