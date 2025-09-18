Los diseñadores Laura Kim y Fernando García se retiran Oscar de la Renta

Fernando García y Laura Kim dejan la firma Oscar de la Renta. ( FUENTE EXTERNA )

Laura Kim y Fernando García, los codirectores artísticos de Oscar de la Renta, anunciaron su salida oficial de la firma este miércoles. Este movimiento marca el cierre de un capítulo significativo en la historia de la prestigiosa casa neoyorquina, que desde 2016 fue guiada por este talentoso dúo.

Kim y García fueron elegidos como directores creativos de la firma en 2016, dos años después de la muerte del legendario fundador, cuya visión marcó a fuego la industria de la moda.

El dúo, que comenzó su carrera trabajando directamente bajo el alero de Oscar de la Renta, asumió el reto de seguir con el legado del diseñador, tras la partida de Peter Copping.

Con su enfoque moderno y vanguardista, transformaron la firma, incorporando elementos frescos sin perder el glamour y la sofisticación que siempre fueron la esencia de la marca.

Antes de llegar a la casa Oscar de la Renta, Laura y Fernando habían lanzado su propia firma, Monse, la cual se ha consolidado como una marca independiente de alto nivel que se caracteriza por su estilo contemporáneo y audaz.

La reciente decisión de centrarse exclusivamente en Monse es una clara indicación de la pasión que sienten por su propia visión creativa.

Un cambio planificado

El anuncio de su salida fue comunicado a los empleados de Oscar de la Renta el miércoles, y es un paso significativo en su carrera.

Aunque dejan la dirección artística de Oscar de la Renta, el dúo sigue vinculado a la empresa, ya que, como parte del acuerdo, Kim y García se integrarán al consejo de administración de la firma.

Esto les permitirá seguir siendo parte de la estructura, pero con un enfoque renovado en sus proyectos personales.

Además, su última colección para la marca, la Otoño/Invierno 2025/2026, se lanzará en febrero de 2026.

Con su mirada puesta en Monse, la marca que cofundaron en 2016, Laura y Fernando se dedicarán por completo a este proyecto, que ya ha ganado una sólida base de seguidores en la industria.

Monse, conocida por su capacidad para reinterpretar los clásicos, ha logrado destacar por su enfoque audaz y contemporáneo.

La firma se inspira en el vestuario masculino, pero lo lleva a un territorio más fluido y experimental, jugando con camisas desestructuradas, trajes con cortes inesperados y vestidos largos que abrazan el cuerpo con un estilo fluido y sofisticado.

Como ellos mismos lo han explicado, "Hay algo en lo que hacemos Laura y yo que nos recuerda a Picasso: distorsionado, pero familiar". Con esta filosofía en mente, los diseñadores han creado una marca que es una mezcla de lo elegante y lo rebelde, lo clásico y lo contemporáneo.

En su reciente desfile de Monse para la temporada Primavera/Verano 2026 en la New York Fashion Week de 2025, el dúo amplió su propuesta al incorporar bustiers de cuero y prendas que incorporan elementos del workwear.

El show, que se llevó a cabo en un espacio inédito compuesto por piezas de arte cedidas por coleccionistas, fue una clara declaración de intenciones: Monse está aquí para quedarse, y su camino se aleja del convencionalismo.

El futuro de Oscar de la Renta

La salida de Kim y García plantea preguntas sobre el futuro de Oscar de la Renta, una firma conocida mundialmente por sus elegantes vestidos de noche y trajes de novia.

A pesar de este cambio, la firma sigue bajo la dirección ejecutiva de Alex Bolen, quien ha guiado la marca durante más de dos décadas y ha logrado mantener su posición como uno de los pilares de la alta costura en Nueva York.

Aunque Oscar de la Renta dejó de desfilar en el calendario oficial de la Semana de la Moda de Nueva York desde 2022, la firma continúa siendo un referente de lujo y exclusividad, y se espera que esta transición a nuevos creativos, aún por anunciarse, continúe elevando el legado de la marca.

