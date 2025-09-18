×
FashionLab lleva diseño dominicano a SoHo con Angie Polanco y Versa by Mariu Jones

Las diseñadoras Angie Polanco y Versa by Mariu Jones presentaron sus colecciones Alba y Retiro9

    Expandir imagen
    FashionLab lleva diseño dominicano a SoHo con Angie Polanco y Versa by Mariu Jones
    Angie Polanco, Mariel Pou, Jackie Camargo y Mariu Jones. (FUENTE EXTERNA)

    El diseño dominicano se abrió paso en el vibrante corazón de Manhattan con el evento Cocktail & Meet the Designers en Doors NYCSoHo, una de las tiendas conceptuales más influyentes de la ciudad y punto de encuentro de la moda independiente y emergente.

    Las diseñadoras Angie Polanco y Versa by Mariu Jones presentaron sus colecciones Alba y Retiro9, que entrelazan creatividad, identidad caribeña y una mirada contemporánea al diseño.

    La cita reunió a la diáspora dominicana de la moda, con la presencia de referentes como Moises Quezada, Belkola y José Durán, quienes celebraron el posicionamiento internacional del talento local

    Con música, cócteles y un ambiente cosmopolita, el encuentro marcó el inicio de un mes de exhibición en Doors NYC, donde las piezas de Polanco y Jones estarán disponibles para el público neoyorquino e internacional.

    Expandir imagen
    Belkola, José Durán, Angie Polanco y Moisés Quezada.
    Belkola, José Durán, Angie Polanco y Moisés Quezada. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Devi Infante, Paola Cicero, Francelina Perdomo y Karina Díaz.
    Devi Infante, Paola Cicero, Francelina Perdomo y Karina Díaz. (FUENTE EXTERNA)
    Expandir imagen
    Yazmin Lopez y Gabriela Lorenzo.
    Yazmin Lopez y Gabriela Lorenzo. (FUENTE EXTERNA)

    Más

    • Reconocida por ser vitrina de diseñadores independientes y nuevas voces de la moda, Doors NYC ha consolidado su espacio en SoHo como un hub cultural en el que conviven moda, arte y lifestyle
    • La participación dominicana en esta plataforma reafirma la misión de FashionLab: conectar a la nueva generación de creadores con escenarios globales, generando oportunidades reales de crecimiento, visibilidad y comercialización.
