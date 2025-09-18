FashionLab lleva diseño dominicano a SoHo con Angie Polanco y Versa by Mariu Jones
Las diseñadoras Angie Polanco y Versa by Mariu Jones presentaron sus colecciones Alba y Retiro9
El diseño dominicano se abrió paso en el vibrante corazón de Manhattan con el evento Cocktail & Meet the Designers en Doors NYC–SoHo, una de las tiendas conceptuales más influyentes de la ciudad y punto de encuentro de la moda independiente y emergente.
Las diseñadoras Angie Polanco y Versa by Mariu Jones presentaron sus colecciones Alba y Retiro9, que entrelazan creatividad, identidad caribeña y una mirada contemporánea al diseño.
La cita reunió a la diáspora dominicana de la moda, con la presencia de referentes como Moises Quezada, Belkola y José Durán, quienes celebraron el posicionamiento internacional del talento local.
Con música, cócteles y un ambiente cosmopolita, el encuentro marcó el inicio de un mes de exhibición en Doors NYC, donde las piezas de Polanco y Jones estarán disponibles para el público neoyorquino e internacional.
- Reconocida por ser vitrina de diseñadores independientes y nuevas voces de la moda, Doors NYC ha consolidado su espacio en SoHo como un hub cultural en el que conviven moda, arte y lifestyle.
- La participación dominicana en esta plataforma reafirma la misión de FashionLab: conectar a la nueva generación de creadores con escenarios globales, generando oportunidades reales de crecimiento, visibilidad y comercialización.