La modelo dominicana Dorimi Pineda brilla en la Semana de la Moda de Nueva York
La dominicana desfiló con una creación de la firma japonesa Soulmates
La modelo dominicana Dorimi Pineda se presentó en la Semana de la Moda de Nueva York, donde desfiló con una creación de la firma japonesa Soulmates, compartiendo escenario con diseñadores de renombre como Giannina Azar, Carlos Pineda e Idol José.
Además, compartió pasarela, en ese evento, con Caramelo, ganador de La Casa de los Famosos, y otras reinas de belleza del país.
La modelo también tuvo el honor de modelar para la aclamada diseñadora Natalie Fedner, responsable de vestir a estrellas de la talla de Beyoncé y Shakira, reafirmando así su posicionamiento en el ámbito internacional de la moda.
"Donde sea que voy soy República Dominicana. Representar a mi país en el mundo me llena de orgullo", expresó Pineda tras su participación.
Además, Pineda compartió su interés en volver a participar en concursos de belleza o realities internacionales, con el propósito de seguir llevando en alto el nombre de República Dominicana y demostrar la versatilidad del talento dominicano.
- Su presencia en importantes plataformas como la Semana de la Moda de Nueva York, la Semana de la Moda de Dubái y la Semana de la Moda de Venecia pone de manifiesto el talento, la belleza y la proyección de República Dominicana en escenarios internacionales, consolidando al país como un referente de inspiración dentro de la industria.