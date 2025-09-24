×
Nike y Skims reinventan la ropa deportiva femenina con "Bodies of Work"

Kim Kardashian presentó junto a la marca deportiva una propuesta femenina que redefine esta indumentaria con diseños sofisticados, tallas inclusivas y una visión de poder y movimiento

    Expandir imagen
    Nike y Skims reinventan la ropa deportiva femenina con "Bodies of Work"
    "Bodies of Work" es la colaboración de Nike x Skims que convierte el activewear en objeto de deseo. (FUENTE EXTERNA)

    La Biblioteca Pública de Nueva York cambió su silencio habitual por un desfile inesperado de moda y movimiento. Este miércoles, Nike y Skims revelaron oficialmente su primera colección colaborativa, "Bodies of Work", una línea de ropa deportiva y de estilo de vida pensada para mujeres que no quieren elegir entre rendimiento y diseño.

    La presentación, abierta al público, se sintió más como una instalación artística que como un simple lanzamiento de moda.

    Modelos y bailarinas vestidas con tonos tierra y neutros mostraron la flexibilidad de leggings, bodies, sujetadores y camisetas de tirantes mientras se movían entre posturas de yoga y secuencias coreografiadas sobre música de tempo lento y bajos profundos.

    En primera fila, Kim Kardashian, cofundadora de Skims, observaba orgullosa junto a su madre Kris Jenner y su hermana Khloé, todas vestidas de negro con gafas oscuras al mejor estilo paparazzi-proof.

    Expandir imagen
    Infografía
    El clan Kardashian estuvo presente para apoyar a Kim. (FUENTE EXTERNA)

    La colección, que se lanza oficialmente este viernes, incluye 58 piezas diseñadas para adaptarse a todo tipo de cuerpo y nivel de actividad.

    Habrá tallas desde la XXS hasta la 4X, sujetadores que van de la 32B a la 44DDDD y precios entre 38 y 148 dólares. Los colores siguen la estética minimalista característica de Skims: neutros versátiles y elegantes que pueden pasar del gimnasio a la calle sin esfuerzo.

    Rendimiento + Innovación

    "Nuestra misión es clara: redefinir la ropa deportiva femenina sin concesiones", ha dicho Kim Kardashian sobre la alianza.

    "Esta colección combina un rendimiento de vanguardia con un diseño audaz y empoderador, pensado tanto para atletas de élite como para quienes simplemente quieren sentirse seguras y cómodas al moverse".

    El lanzamiento también vino acompañado de una campaña cinematográfica dirigida por Janicza Bravo y fotografiada por Luis Alberto Rodríguez y Rob Woodcox.

    El video muestra a Kardashian junto a atletas como Chloe Kim, Jordan Chiles y Sha'Carri Richardson, mezclando fuerza, movimiento y una estética elegante que marca un antes y un después en la ropa deportiva femenina.

    Con este debut, Nike y Skims apuestan a algo más que una colaboración comercial: buscan cambiar la narrativa de la ropa deportiva para mujeres, llevándola a un lugar donde el estilo y la funcionalidad coexisten sin compromisos.

    Y, a juzgar por la energía que se sintió en Nueva York, el movimiento apenas comienza.


