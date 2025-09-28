El vestido de novia de Selena Gómez, un guiño vintage con mucho glamour firmado por Ralph Lauren

Selena Gómez sorprendió en su boda con Benny Blanco con un romántico diseño a medida de Ralph Lauren. ( FUENTE EXTERNA )

Selena Gómez vivió ayer uno de los días más importantes de su vida: su boda con Benny Blanco.

Tras comprometerse en diciembre de 2024, la pareja eligió el vivero Sea Crest, en Santa Bárbara, como escenario para una ceremonia íntima y sofisticada, acompañados por unos 170 invitados entre familiares y amigos cercanos.

Apuesta por Ralph Lauren

Como era de esperarse, el look nupcial de Selena acaparó todas las miradas. La cantante y actriz confió en Ralph Lauren para crear un vestido de novia a medida, fiel a su estilo elegante y atemporal.

La pieza, confeccionada en satén, destacaba por su bustier estructurado y un cuello halter bordado a mano con motivos florales que enmarcaban el rostro con delicadeza.

La silueta fluida y la espalda descubierta aportaban un aire moderno, mientras que los bordados florales le daban un guiño romántico y vintage al mismo tiempo.

Estilo Old Hollywood

El estilismo fue un acierto total. Selena llevó su melena suelta con ondas marcadas, inspiradas en el glamour clásico de Hollywood, lo que añadió un toque retro sofisticado.

Para el maquillaje, optó por la naturalidad: eyeliner negro, máscara de pestañas y labios nude, logrando ese equilibrio perfecto entre frescura y elegancia.

Como bouquet, eligió lirios del valle, una flor cargada de simbolismo por representar felicidad y nuevos comienzos, un detalle que completaba su look con sencillez y significado.

En cuanto a accesorios, mantuvo la discreción: unos pendientes de diamantes y platino en forma de gota de Tiffany & Co., su argolla de matrimonio y, por supuesto, el protagonista indiscutible, su anillo de compromiso con un diamante marquesa que brilló durante toda la celebración.

Con este look, Selena Gómez demostró que el estilo chic no necesita excesos: basta con un diseño impecable, detalles cuidadosamente elegidos y la confianza de una novia que sabe exactamente quién es.