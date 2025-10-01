La uruguaya Gabriela Hearst se inspira en el tarot para su desfile en París

La uruguaya Gabriela Hearst presentó este miércoles en París una colección inspirada en las cartas del tarot. ( FUENTE EXTERNA )

La uruguaya Gabriela Hearst, exdiseñadora de Chloé, presentó este miércoles en París una colección inspirada en las cartas del tarot, con una multitud de figuras como el sol, el mago o la justicia, muchas de ellas confeccionadas en napa y ante.

"Siempre me ha fascinado el tarot. Mi madre me dio mi primer tarot a los 18 años", afirmó la estilista, citada en un comunicado.

Abrió el desfile la actriz estadounidense Laura Dern con el modelo de la emperatriz, un vestido largo ajustado en la cintura hecho con 2,500 flores de cuero blanco hechas a mano. Un vestido similar, con corpiño y falda midi, apareció declinando en cuero y denim.

En el mismo estilo, el sol, es un vestido de lino reciclado recubierto de aluminio dorado completamente decorado con hojas cortadas con láser.

Otro modelo, la estrella, está formado por una infinidad de estrellas bordadas a mano en cuero napa en tonos marrones. El mago aparece como un vestido lino color marfil con manga de crochet hecha a mano en cachemira multicolor, elaborada la organización de Madres y Artesanas en Bolivia.

En ante también, aparecen chaquetas con flecos anudados a mano y detalles metálicos reutilizados en los extremos.

Diseño sostenible

Los diseños de Hearst están basados en el concepto del lujo sustentable y, según precisó en un comunicado, en esta colección los tejidos estaban hechos con un 97 % de materiales sobrantes de temporadas anteriores.

Te puede interesar Chanel, Dior, Balenciaga o Loewe estrenan diseñadores en la semana de la moda de París