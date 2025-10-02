Zara celebra 50 años con una exposición de diseño sin precedentes junto a 50 creativos de élite

Zara cumple medio siglo de historia y lo celebra reuniendo a 50 de los creadores más influyentes del mundo para diseñar piezas únicas. ( FUENTE EXTERNA )

Zara cumple medio siglo de historia y lo celebra de una forma tan inesperada como ambiciosa: reuniendo a 50 de los creadores más influyentes del mundo para diseñar piezas únicas, desde chaquetas hasta transportines para mascotas, que redefinen el cruce entre arte, moda y funcionalidad.

El resultado es un homenaje a la creatividad contemporánea y un guiño a la visión original con la que Amancio Ortega fundó la marca en 1975, en A Coruña.

La lista de participantes es un quién-es-quién del diseño, la moda, el arte y la cultura visual: desde Pedro Almodóvar hasta Rosalía, pasando por nombres legendarios como Annie Leibovitz, David Chipperfield, Kate Moss, Naomi Campbell, Anna Sui, Pat McGrath, Norman Foster o Marc Newson.

También se suman fotógrafos icónicos como Nick Knight, Steven Meisel y David Sims, y diseñadores de interiores de culto como Vincent van Duysen y Axel Vervoordt. Cada uno ha creado un objeto o prenda que refleja su visión y sensibilidad estética, en un formato limitado que estará disponible a partir del 6 de octubre.

La presidenta no ejecutiva de Inditex, Marta Ortega Pérez, expresó el significado de este homenaje con una frase que condensa el espíritu del proyecto:

"Es un honor que estos artistas hayan elegido celebrar nuestro aniversario con nosotros. Comparten las mismas pasiones que Zara ha tenido desde el principio: la calidad y el disfrute por el diseño".

Moda con propósito

Más allá del espectáculo creativo, el proyecto tiene una vocación social clara: todos los beneficios obtenidos de la venta de esta colección se donarán a "Women´s Earth Alliance", organización sin fines de lucro que impulsa el liderazgo femenino para proteger el medio ambiente.

Además, Zara entregará 20,000 euros a 50 organizaciones benéficas seleccionadas por cada uno de los artistas involucrados.

Objetos con firma

Cada pieza diseñada es una extensión personal de su autor. David Bailey, el mítico fotógrafo de los 60, reinterpreta la clásica chaqueta de aviador. El estilista Harry Lambert aporta humor y estilo con un gorro lleno de chapas.

La maquilladora Pat McGrath, una leyenda viva del maquillaje, ha creado un neceser sofisticado y práctico, mientras que el diseñador Marc Newson sorprende con una elegante serie de vasos. Steven Meisel, autor de algunas de las campañas más memorables de Zara, firma un transportín para mascotas que es tan chic como funcional.

Otros objetos incluyen bolsos, sacos de dormir, sillas, e incluso una versión fotográfica del personaje Labubu creada por el artista Kasing Lung. En conjunto, esta colección permite al público acceder a piezas de autor que normalmente serían inaccesibles para la mayoría.

París como escenario

Para presentar este proyecto al mundo, Zara ha elegido un entorno a la altura: una pop-up en pleno corazón de la Semana de la Moda de París, del 2 al 5 de octubre, en el número 40 de la Avenue Georges V.

El espacio, comisariado por Sarah Andelman (fundadora de Colette), servirá como galería y punto de encuentro creativo.

Allí se exhibirán las 50 piezas, acompañadas de un programa de charlas con algunos de los participantes, iniciando el 2 de octubre con una conversación entre Derek Blasberg y Marc Newson.

La experiencia se completa con una banda sonora exclusiva creada por Michel Gaubert y un café efímero a cargo de We Are Ona, diseñado para acompañar la energía vibrante del espacio.

